Le Gru: Befana Pop e un’Olimpiade di Novità!

Le Gru celebra la chiusura delle festività con un’esperienza innovativa e guarda al futuro con TCL e i Giochi Invernali 2026Dopo il successo di “Natale 2.5”, simbolo di un profondo rinnovamento e ridefinizione dell’identità del Centro, Le Gru prosegue il percorso di evoluzione accogliendo l’Epifania con un’interpretazione originale e giocosa di una figura iconica: la Befana 2.6.

Martedì 6 gennaio, il centro commerciale di Grugliasco si animerà con una Befana contemporanea, un personaggio che incarna lo spirito dirompente e creativo che anima il Centro.

Dimenticate l’immagine tradizionale: questa Befana è un concentrato di energia, con un look trendy, occhiali da sole, stivali alla moda e una scopa reinventata in chiave pop, pronta a regalare sorrisi e stupore ai più piccoli e alle loro famiglie.

Ma la Befana 2.6 è solo l’anteprima di un calendario ricco di eventi e novità che proiettano Le Gru verso il futuro.

L’inizio del nuovo anno è segnato dall’arrivo di TCL, leader globale nel settore dell’elettronica di consumo e Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, che sceglie Le Gru come seconda tappa del “Mall Tour Road to Milano Cortina 2026”.

Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera dei Giochi Invernali, grazie a un allestimento brandizzato che ospiterà attività coinvolgenti e tecnologie all’avanguardia.

I visitatori potranno ricevere un magnete personalizzato con foto ricordo e interagire con Tina e Milo, le simpatiche mascotte dell’evento.

L’iniziativa TCL non è solo un evento promozionale, ma un vero e proprio progetto culturale che celebra lo sport, la tecnologia e l’innovazione, valori che si riflettono nell’evoluzione di Le Gru.

Il Centro, infatti, è da due anni impegnato in un ambizioso percorso di restyling che ne ha ridefinito l’architettura, migliorato l’efficienza energetica e ampliato l’offerta commerciale.

Questo rinnovamento ha dato vita a spazi più accoglienti, moderni e funzionali, pur mantenendo intatta la cultura di ospitalità, intrattenimento e creatività che da sempre contraddistingue Le Gru.

L’impegno di Le Gru non si limita al restyling fisico.

Il Centro si propone come un punto di riferimento per la comunità, un luogo di aggregazione che offre un’ampia gamma di eventi e attività per tutte le età.

Dagli eventi dedicati ai bambini ai workshop creativi, passando per incontri a tema sportivo e iniziative culturali, Le Gru si conferma un hub di esperienze a 360 gradi, capace di coinvolgere associazioni, enti locali e realtà del territorio.

L’obiettivo è fornire intrattenimento di qualità, stimolare la riflessione e creare opportunità di condivisione per tutti i frequentatori, contribuendo a rendere Le Gru un luogo vivo e dinamico, sempre al passo con i tempi e capace di interpretare le esigenze di un pubblico variegato e in continua evoluzione.