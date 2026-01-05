Museo Nazionale del Cinema: Successo e Prospettive per il 2025

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, fulcro culturale di rilevanza nazionale e internazionale, celebra un 2025 all’insegna di una solida affermazione.

Con oltre 760.000 visitatori transitati tra le sale espositive della Mole Antonelliana, il museo consolida un percorso di crescita che testimonia la sua capacità di attrarre e coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Nonostante l’inevitabile impatto, quantificabile in una lieve frenata, dovuto alla temporanea inaccessibilità dell’ascensore panoramico, cruciale per l’esperienza di visita, la performance complessiva del Museo rimane eccezionale.

Questo dato, da solo, non rende però giustizia alla reale portata dell’attività museale.

Un’analisi più ampia, che include le iniziative collaterali e i progetti afferenti alla Fondazione, rivela un coinvolgimento totale di quasi un milione di presenze.

Questa cifra considerevole abbraccia una rete di eventi e istituzioni, tra cui il Cinema Massimo, piattaforma dedicata al cinema d’essai e alla didattica, il Festival CinemAmbiente, finestra privilegiata sulla cinematografia ambientalista, il Lovers Film Festival, celebrazione dell’amore in tutte le sue forme attraverso il cinema, il Torino Film Festival, evento di caratura internazionale che promuove il cinema indipendente e la scoperta di nuovi talenti, e la Torino Film Lab, fucina di idee e formazione per giovani filmmaker provenienti da tutto il mondo.

In aggiunta, le mostre temporanee e le collaborazioni con enti culturali di prestigio arricchiscono ulteriormente l’offerta, ampliandone la portata e la rilevanza.

“I risultati ottenuti rappresentano una pietra miliare nel percorso del Museo,” affermano il Presidente Enzo Ghigo e il Direttore Carlo Chatrian. “Confermano il nostro ruolo di propulsore culturale, un ecosistema dinamico in grado di generare valore a livello locale, nazionale e internazionale.

La Fondazione si impegna a rafforzare questa posizione, perseguendo un’azione museale innovativa, costantemente aggiornata e in dialogo con le istituzioni territoriali e i principali attori del panorama cinematografico globale.

Guardiamo al futuro con l’ambizione di consolidare questo successo, intensificando l’impegno per la ricerca, la didattica e la promozione della cultura cinematografica, contribuendo attivamente alla vitalità del tessuto socio-culturale torinese e italiano.

“