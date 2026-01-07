Nuovo agente a San Benigno: rafforzata la Polizia Locale

La Polizia Locale di San Benigno Canavese accoglie un nuovo elemento, l’agente Davide Talarico, segnando un’ulteriore tappa nell’evoluzione del corpo e nel rafforzamento della sua funzione di presidio istituzionale sul territorio.

L’ingresso di Talarico, giovane agente classe 2005, giunge al termine di un percorso formativo impeccabile, coronato con il massimo dei voti e l’acquisizione del distintivo, simbolo di responsabilità e impegno civico.

Questo evento non è un mero incremento numerico, ma si inquadra in un disegno più ampio di riorganizzazione e modernizzazione della Polizia Locale, un processo innescato negli ultimi due anni sotto la guida del Commissario Fabio Proietti Savini.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Alberto Graffino che ha personalmente consegnato la placca comunale durante la cerimonia conclusiva a Novara, intende costruire un corpo di polizia locale dinamico, capace di rispondere in modo proattivo alle sfide complesse che caratterizzano il contesto sociale e ambientale del Canavese.

L’agente Talarico, avendo già maturato esperienza durante un periodo di tirocinio operativo, porta con sé una prospettiva fresca e un’attitudine al servizio che si integrano positivamente con la professionalità consolidata degli altri componenti del corpo.

La sua presenza contribuisce a consolidare un modello di polizia locale non solo orientato al controllo e alla sicurezza pubblica, ma anche alla promozione di un rapporto di fiducia e collaborazione con la comunità.

L’obiettivo primario dell’amministrazione è garantire una presenza capillare e costante sul territorio, non solo attraverso l’intensificazione dei controlli, ma anche attraverso iniziative innovative volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

In questo senso, i progetti già attivati nelle scuole del paese, che spaziano dall’educazione stradale alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, fino all’introduzione di attività di pet therapy, rappresentano un investimento strategico per favorire la crescita civile e la consapevolezza dei più giovani, avvicinandoli al mondo delle istituzioni e promuovendo un senso di appartenenza alla comunità.

Il nuovo agente, in questo contesto, si appresta a diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, contribuendo a costruire un futuro più sicuro e coeso per San Benigno Canavese.

L’impegno congiunto di amministrazione, corpo di polizia locale e cittadinanza rappresenta la chiave per affrontare le sfide future e garantire un servizio efficiente ed efficace, sempre al servizio del bene comune.