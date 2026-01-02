Pian Capel: Nuovo Hub Culturale per Frassinetto, Un Epicentro di Comunità

Frassinetto accoglie “Pian Capel”: un nuovo epicentro per la comunità e la cultura localeUn’ondata di entusiasmo ha investito Frassinetto sabato 13 dicembre, giorno dell’inaugurazione ufficiale dell’Hub Culturale “Pian Capel”, un salone polifunzionale che si preannuncia come un punto nevralgico per la vita sociale e culturale del paese.

L’attesa per questa struttura, frutto di anni di progettazione e lavoro, culmina in un’opera che ambisce a ridefinire il tessuto comunitario e a promuovere l’espressione artistica e il dialogo intergenerazionale.

L’Hub “Pian Capel” non è semplicemente un edificio; è un investimento strategico di circa 700.000 euro, concepito per rispondere alle esigenze di associazioni, gruppi informali e singoli cittadini, offrendo uno spazio versatile e sicuro per eventi, workshop, incontri e attività ricreative.

La sua realizzazione testimonia un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale, che ha saputo orchestrare un complesso processo di finanziamento, superando ostacoli e coinvolgendo diversi attori istituzionali.

Il sindaco Marco Bonatto Marchello, durante la cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato l’importanza simbolica e pratica di questa iniziativa, evidenziando come il suo completamento rappresenti il risultato di una visione condivisa e di un lavoro sinergico che ha superato le divisioni politiche.

Il percorso per arrivare a “Pian Capel” è stato articolato, iniziando con il sostegno dell’Unione Montana Valli Orco e Soana, proseguendo con la legge Fraccaro e culminando con un contributo fondamentale dal bilancio comunale.

Questo approccio multidisciplinare riflette la volontà di coinvolgere diverse fonti di finanziamento per massimizzare l’impatto sull’intera comunità.

La presenza di figure istituzionali di spicco, come l’assessore comunale Flavio Querio, il vicesindaco Tommaso Marchiando Pacchiola, i sindaci di Pont Canavese e Valprato Soana, e il consigliere comunale di minoranza Alberto Giovannini Luca, testimonia l’importanza attribuita a questa opera a livello territoriale.

Quest’ultimo, in particolare, ha espresso la sua speranza che “Pian Capel” possa diventare un luogo di incontro cruciale, soprattutto per i giovani, creando un vero e proprio centro di aggregazione che rafforzi il senso di appartenenza e promuova la coesione sociale.

L’Hub Culturale “Pian Capel” si configura, dunque, come un volano per lo sviluppo culturale e sociale di Frassinetto, un luogo dove la creatività può esprimersi liberamente, le idee possono confrontarsi e i legami comunitari si rafforzano, contribuendo a costruire un futuro più ricco di opportunità e di condivisione per tutti i cittadini.

La sua versatilità progettuale lo rende adattabile a molteplici utilizzi, garantendo una fruibilità estesa e diversificata, in linea con le esigenze in continua evoluzione della comunità.