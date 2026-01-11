Rocca Canavese: Infrastrutture, Castello e Futuro in Arrivo

Rocca Canavese: Un Nuovo Capitolo di Storia e Sviluppo tra Infrastrutture, Patrimonio e Visione FuturaRocca Canavese si appresta a vivere un periodo di profonda trasformazione, segnato da interventi strategici che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale del territorio.

Al centro di questo ambizioso progetto di riqualificazione si collocano la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sul torrente Malone e il recupero delle vestigia del castello medievale che dominano il borgo.

La passerella, attesa da decenni – un’eredità di progetti rimandati e amministrazioni succedutesi – rappresenta una pietra miliare nel percorso di modernizzazione del paese.

Il finanziamento di 315.000 euro, frutto di una scelta coraggiosa e di un’attenta ricerca di risorse, eliminerà una storica criticità per la mobilità sostenibile, collegando in sicurezza l’area del parco giochi con Piazza Osella.

La struttura, realizzata in ferro, non solo risponde a esigenze pratiche, ma simboleggia un impegno concreto verso la comunità, un’infrastruttura che mira a promuovere l’integrazione sociale e la fruibilità del territorio.

Parallelamente a questo intervento, il Comune di Rocca Canavese si concentra sulla riscoperta e valorizzazione del castello medievale, un complesso di rovine che testimonia una storia millenaria.

Dopo anni di interventi di consolidamento e piccoli miglioramenti, l’amministrazione attuale ha commissionato un progetto innovativo per una completa riqualificazione dell’area.

L’obiettivo è creare un luogo di interesse non solo storico-culturale, ma anche di promozione del territorio, con la possibilità di ospitare matrimoni civili e servizi fotografici, un’aspettativa già manifestata dai cittadini.

Il progetto include la realizzazione di un parapetto di sicurezza, una pulizia accurata della vegetazione e un suggestivo sistema di illuminazione notturna che valorizzi la facciata muraria e i camminamenti esistenti.

L’amministrazione comunale, con la voce del suo sindaco, Alessandro Lajolo, esprime una visione chiara e ambiziosa per il futuro di Rocca Canavese: “Costruire ponti, non scavare fossati”.

Un invito all’unità, alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni condivise, in grado di superare le divisioni e di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

La realizzazione della passerella e il recupero del castello rappresentano due facce della stessa medaglia: un impegno concreto per il benessere dei cittadini e per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Il sogno di una futura torre con servizio di ristorazione, per ora conservato nel cassetto, testimonia la volontà di guardare sempre più avanti, verso un futuro di crescita e di prosperità per Rocca Canavese.

Il progetto è un investimento non solo economico, ma soprattutto di visione, volto a rafforzare l’identità del paese e a promuoverlo come meta turistica e luogo di eccellenza.