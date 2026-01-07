Torino Outlet Village: Saldi, Eventi e Atmosfera Natalizia

Torino Outlet Village accoglie il nuovo anno con un programma di eventi e opportunità di acquisto pensati per coniugare stile, convenienza e un’esperienza immersiva.

Il via ufficiale alla stagione dei saldi invernali è fissato per sabato 3 gennaio, con una finestra di offerte che si protrarrà fino al 31 gennaio, ampliando la possibilità per i visitatori di cogliere affari eccezionali.

In risposta all’attesa e per garantire un’esperienza di shopping ottimale, il Village ha previsto aperture straordinarie nei primi due weekend di gennaio, estendendo l’orario di apertura dalle 10:00 alle 21:00.

Questa iniziativa mira a decongestionare i flussi di visitatori e a permettere un’esplorazione più distesa delle numerose boutique.

L’entusiasmo per la stagione degli sconti sarà anticipato da un preludio di convenienza: una settimana dedicata a offerte esclusive.

Dal 23 dicembre al 2 gennaio, i negozi aderenti offriranno sconti aggiuntivi sui già vantaggiosi prezzi outlet, creando un’opportunità unica per uno shopping anticipato e mirato.

Questa iniziativa pre-saldi è concepita per stimolare l’interesse e offrire un assaggio delle opportunità che il periodo saldi riserverà.

Al di là delle occasioni di acquisto, Torino Outlet Village si conferma un polo di attrazione anche per l’intrattenimento familiare.

Fino al 17 gennaio, il suggestivo scenario natalizio resterà attivo, con un focus sulla nuova Piazza dell’Acqua che ospita una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L’atmosfera festiva sarà completata da un Villaggio di Natale, un cuore pulsante di artigianato e gastronomia regionale, con casette dedicate alle eccellenze del Piemonte e della Valle d’Aosta e oltre.

Le casette, aperte da venerdì a lunedì dalle 11:00 alle 20:00, offriranno un viaggio sensoriale tra i sapori autentici e le creazioni artistiche locali, arricchendo l’esperienza di visita con un tocco di tradizione e scoperta.

Questo connubio tra shopping, intrattenimento e cultura locale mira a trasformare la visita al Village in un momento di svago e convivialità per tutta la famiglia.