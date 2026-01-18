Valperga: le multe migliorano strade e sicurezza urbana

Valperga reindirizza le risorse derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada verso un piano di miglioramento infrastrutturale e sicurezza urbana, con un focus sulla tutela dei soggetti più fragili.

La Giunta Comunale ha recentemente approvato un piano di destinazione dei proventi sanzionatori, quantificati in 15.000 euro per l’anno 2025, delineando un percorso di investimento mirato a rafforzare la sicurezza e la vivibilità del territorio.

L’approccio delineato risponde a un obbligo di legge, che impone la riallocazione di almeno il 50% dei fondi incassati dalle sanzioni amministrative a interventi direttamente collegati alla sicurezza stradale e alla viabilità.

Questo vincolo normativo si traduce in un impegno concreto per il Comune di Valperga, che traduce la sanzione in opportunità di miglioramento.

Il piano di destinazione, oltre al requisito legale, riflette una scelta strategica dell’Amministrazione comunale.

Le risorse saranno orientate verso la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, e l’implementazione di misure atte a proteggere gli utenti vulnerabili.

Questo include interventi specifici per la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, con l’obiettivo di creare un ambiente urbano più sicuro e accessibile a tutti.

Si ipotizzano, ad esempio, interventi di riqualificazione di attraversamenti pedonali, la creazione di piste ciclabili protette e il miglioramento dell’illuminazione in aree ad alta densità pedonale.

La previsione di incassi da sanzioni amministrative, pari a 15.000 euro, si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti.

Questa costanza è significativa, in quanto testimonia una certa prevedibilità nel comportamento degli utenti della strada e una gestione efficiente delle attività di controllo.

L’assenza di previsioni di entrate derivanti da sanzioni per eccesso di velocità, una scelta consolidata nel tempo, evidenzia la volontà del Comune di privilegiare la prevenzione e l’educazione stradale rispetto alla mera repressione.

Si privilegia un approccio proattivo volto a promuovere una cultura della guida responsabile e a ridurre il rischio di incidenti.

Il piano di previsione, più che una semplice ripartizione di risorse, rappresenta un investimento nel futuro del territorio, promuovendo la sicurezza, la sostenibilità e la qualità della vita dei cittadini di Valperga.

L’amministrazione comunale si impegna a monitorare attentamente l’utilizzo dei fondi, garantendo la trasparenza e l’efficacia degli interventi realizzati, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto positivo sulla comunità.