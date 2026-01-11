Vigili del Fuoco Volontari: Bilancio 2025 e Omaggio a Roberto Turletto

Il Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Caselle Torinese conclude il 2025 con un bilancio operativo che testimonia un incremento significativo dell’impegno sul territorio del Basso Canavese: 441 interventi complessivi, un numero che riflette non solo una maggiore richiesta di soccorso, ma anche una crescente consapevolezza del ruolo cruciale svolto dai volontari.

La celebrazione di Santa Barbara, patrona dei pompieri, ha offerto l’occasione per presentare questo bilancio, sottolineando l’evoluzione dell’attività e rendendo omaggio a coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità.

L’area di competenza del distaccamento, che include i comuni di Caselle, Borgaro, Mappano e Leinì, ha visto un’intensificazione delle operazioni.

Il capodistaccamento Roberto Liscio ha evidenziato come l’aumento rispetto ai 369 interventi del 2024 non sia semplicemente quantitativo, ma segnali un’evoluzione nel tipo di richieste: emergenze legate a eventi atmosferici intensi, incidenti stradali complessi, e un aumento delle richieste di assistenza tecnica in situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

Caselle, in particolare, ha registrato l’80% degli interventi diretti, ma il distaccamento è intervenuto anche in numerosi altri comuni, dimostrando la sua capacità di risposta flessibile e adattabile alle esigenze del territorio.

Le celebrazioni di Santa Barbara hanno rappresentato un momento di profonda condivisione con la cittadinanza.

L’apertura delle porte della sede di via Mazzini ha permesso a molti di conoscere da vicino l’organizzazione, i mezzi e le competenze dei Vigili del Fuoco Volontari, creando un ponte di fiducia e riconoscenza.

Un gesto solenne, la deposizione di una corona d’alloro al cimitero, ha onorato la memoria dei soci scomparsi, ricordando il loro sacrificio e il loro contributo alla sicurezza del Basso Canavese.

La successiva celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria ha rafforzato il legame tra la comunità e i suoi eroi del fuoco.

Il pranzo sociale, ospitato nella sede degli Alpini, ha concluso i festeggiamenti in un clima di convivialità e spirito di corpo.

Il 2025 si è concluso con un altro significativo evento: il pensionamento di Roberto Turletto, un pilastro del distaccamento per ben 41 anni.

La sua figura, ampiamente rispettata e stimata, lascia un vuoto incolmabile.

Nonostante il congedo dal servizio attivo, Turletto manterrà un ruolo attivo nella vita pubblica, affiancando l’assessore Stefano Sergnese, presidente dell’Associazione Guardie a Fuoco di Caselle, e continuando a dedicarsi alla comunità con passione e dedizione.

La sua esperienza e la sua saggezza continueranno ad essere un prezioso contributo per la sicurezza e il benessere del Basso Canavese, testimonianza di un impegno che va oltre l’uniforme e si radica profondamente nel cuore della comunità.

Il suo esempio ispira le nuove generazioni di volontari a proseguire con rinnovato entusiasmo la missione di salvaguardare vite e beni.