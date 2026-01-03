Mensa a Nole: Tariffe ISEE al centro del dibattito politico

La questione della mensa scolastica a Nole si ripropone come fulcro di un acceso dibattito politico, trascendente la mera gestione di un servizio e illuminando disuguaglianze socio-economiche e scelte amministrative.

Durante la recente seduta del Consiglio Comunale, l’opposizione ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla struttura delle tariffe ISEE applicate, evidenziando come il meccanismo attuale, concepito per garantire l’accessibilità, possa, di fatto, penalizzare una fetta consistente della popolazione scolastica.

Il servizio di mensa, configurandosi come un “servizio a domanda individuale”, presenta una copertura dei costi pari all’85,34%, un dato apparentemente positivo per le casse comunali.

Tuttavia, la consigliera Valeria Castellar, esponente del gruppo “Nole Sì”, ha giustamente sottolineato come questa copertura, pur in crescita rispetto al passato (da un 75% nel 2025 a un valore superiore all’80% nel 2026), non si traduca necessariamente in un beneficio per le famiglie, anzi, possa suggerire una maggiore flessibilità nell’applicazione delle agevolazioni.

La crescente copertura, infatti, potrebbe essere reinvestita in una revisione delle soglie ISEE, rendendole più sensibili alle dinamiche socio-economiche locali.

I dati presentati in aula dipingono un quadro eloquente: su un totale di 345 utenti, ben 273 versano l’intera tariffa, rappresentando il 76% del totale.

Un numero limitato di famiglie, appena 32, beneficia di riduzioni legate a un ISEE inferiore a 10.000 euro, mentre 50 usufruiscono di agevolazioni per il secondo figlio.

Il risultato è che solo il 10% degli utenti non paga la tariffa piena, una percentuale che, a parere dell’opposizione, riflette una necessità impellente di un intervento correttivo.

Questa situazione, inoltre, solleva interrogativi sulla reale efficacia del sistema di valutazione ISEE nell’identificare le famiglie che necessitano di un sostegno economico per garantire ai propri figli un pasto scolastico adeguato.

La questione non è solo economica, ma anche di equità e di diritto all’istruzione, che include anche il diritto a una corretta alimentazione.

Il sindaco Luca Bertino ha risposto alle critiche, precisando che, pur in presenza di un aumento di 13 centesimi per pasto, tale incremento sarà interamente assorbito dall’amministrazione comunale, evitando ricadute sulle famiglie.

Ha inoltre sottolineato come il prezzo di 5,50 euro a pasto si posizioni in linea con le tariffe applicate dai comuni limitrofi.

Tuttavia, l’affermazione che il servizio non sia obbligatorio e che i genitori possano riportare i figli a casa per il pranzo ha acceso una nuova ondata di polemiche.

Questa dichiarazione è stata interpretata come una dimostrazione di scarsa sensibilità verso le difficoltà economiche delle famiglie, soprattutto quelle con più figli in età scolare.

L’alternativa offerta, ovvero quella di riportare i figli a casa per il pranzo, ignora le implicazioni logistiche e sociali che tale scelta comporterebbe, mettendo a dura prova la capacità genitoriale e, in alcuni casi, limitando l’accesso all’istruzione per i bambini più piccoli.

La discussione si preannuncia lunga e complessa, richiedendo un’analisi approfondita dei dati socio-economici locali, una revisione dei criteri di accesso alle agevolazioni e un dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti i cittadini, garantendo al contempo la sostenibilità economica del servizio.

La mensa scolastica, in definitiva, rappresenta un banco di prova per la capacità dell’amministrazione di interpretare le reali necessità della comunità e di tradurle in politiche concrete di inclusione e di equità.