Rivarolo, Imu 2026: Consiglio Comunale tra polemiche e divisioni

Rivarolo: Aumento Imu 2026, un Consiglio Comunale tra polemiche e divergenze politicheIl clima natalizio a Rivarolo è stato offuscato da un acceso dibattito durante l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno, incentrato sull’aumento dell’Imu per l’anno 2026.

La seduta, protrattasi ben oltre la mezzanotte, ha visto contrapporsi maggioranza e opposizione in una serie di scontri verbali, accuse reciproche e, in alcuni casi, inaspettate convergenze.

L’annuncio della modifica all’aliquota dell’Imu, riguardante le categorie di fabbricati diverse dall’abitazione principale, ha innescato una reazione a catena di polemiche.

L’amministrazione ha giustificato la scelta come misura necessaria per garantire l’equilibrio del bilancio comunale, sottolineando come l’aumento, seppur contenuto (da 0.95 a 0.99), posizioni Rivarolo al di sotto della media dei comuni canavesani.

L’opposizione, guidata da figure carismatiche come Bertot e Ghirmu, ha reagito con veemenza.

Bertot ha attaccato l’amministrazione, accusandola di agire come se il bilancio fosse stato redatto dai vertici sindacali più radicali, definendo l’aumento un’imposizione patrimoniale inaccettabile.

Ha ribadito il suo impegno, maturato durante la sua esperienza amministrativa, a non gravare sulle tasche dei cittadini, preferendo intervenire sulla spesa pubblica.

Helen Ghirmu, leader di Energia Per Rivarolo, ha ulteriormente inasprito il dibattito, mettendo in discussione l’effettivo utilizzo dei 150.000 euro aggiuntivi derivanti dall’aumento dell’Imu e criticando la mancanza di oculatezza nella gestione delle risorse comunali.

Ha evidenziato come l’aumento delle tasse, in un momento storico complesso, rischia di generare disaffezione e allontanamento dei cittadini dalla vita politica.

Un momento particolarmente significativo è stato il raro accordo tra le ex rivali Scalvino e Ghirmu, che hanno unito le loro forze per esprimere un voto contrario all’aumento dell’Imu, testimoniando una convergenza ideologica che ha trasceso le divisioni personali.

L’assessore Ponchia ha tentato di mitigare le critiche, sottolineando come l’aumento dell’Imu sia marginale per la maggior parte dei contribuenti, ma il sorriso di Ghirmu, interpretato come una derisione, ha reso la sua replica ancora più tesa.

La serata ha visto anche una curiosa rivisitazione di una vecchia polemica, con Bertot che ha difeso Ghirmu da un’infelice battuta del sindaco Zucco Chinà, a riprova di come il clima di tensione avesse permeato l’intera seduta.

Il Consiglio Comunale si è concluso con un bilancio di forti divergenze politiche, lasciando presagire un futuro di confronti accesi e un’attenzione sempre maggiore da parte dei cittadini sulle scelte dell’amministrazione comunale.

L’aumento dell’Imu 2026 si configura, quindi, come un campanello d’allarme per l’amministrazione e un monito per i cittadini, invitandoli a una maggiore partecipazione attiva nella vita politica del comune.