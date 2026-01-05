Volpiano: sicurezza stradale, un piano da 350.000€

Volpiano: un piano strategico per la sicurezza stradale, alimentato dai proventi delle sanzioniLa gestione trasparente e l’investimento mirato dei proventi derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada rappresentano un pilastro fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza nella comunità volpianese.

Lungi dall’essere una mera fonte di entrate, queste risorse costituiscono uno strumento strategico per la realizzazione di interventi concreti volti a ottimizzare la viabilità, potenziare i controlli e tutelare i soggetti più vulnerabili.

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giovanni Panichelli, ha elaborato un piano triennale (2026-2028) volto a definire in modo preciso la destinazione di queste somme, con un focus particolare per il 2026, anno in cui si stima un afflusso complessivo di 350.000 euro, prevalentemente derivanti da sanzioni ordinarie (300.000 euro) e da controlli relativi al superamento dei limiti di velocità (50.000 euro).

È cruciale sottolineare che tale previsione, espressione di una stima prudenziale, è soggetta a variazioni in funzione dei risultati effettivi.

La normativa vigente impone, infatti, l’accantonamento di una quota vincolata, pari a 83.370 euro per Volpiano, nel cosiddetto “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, a copertura di eventuali sanzioni non riscosse.

Al netto di questo vincolo obbligatorio, la cifra effettivamente disponibile per interventi specifici si attesta intorno ai 266.630 euro.

La maggior parte di queste risorse, precisamente 228.540 euro, provengono da infrazioni disciplinate dall’articolo 208 del Codice della Strada, e sono soggette a vincoli di spesa ben definiti dalla legge.

Un quarto di questa somma (57.135 euro) sarà destinato alla manutenzione e all’adeguamento della segnaletica stradale, un altro quarto (57.135 euro) al potenziamento dei sistemi di controllo e di accertamento delle violazioni, con l’eventuale acquisizione di mezzi e attrezzature per le forze dell’ordine locali.

Il restante 50% (114.270 euro), rappresenta un investimento diretto nella sicurezza stradale, con particolare attenzione alla manutenzione delle infrastrutture, all’installazione e all’ammodernamento di barriere protettive e al miglioramento del manto stradale.

Particolare enfasi sarà posta sulla tutela degli utenti deboli – bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti – attraverso interventi mirati e campagne di sensibilizzazione, compresi corsi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, promossi dalle autorità di Polizia locale.

Parallelamente, i 38.090 euro derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità saranno integralmente reinvestiti nel miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali, rinforzando i controlli e ottimizzando la gestione del territorio.

La flessibilità operativa è garantita dalla possibilità di rimodulare le destinazioni di queste risorse in funzione degli incassi reali, come verrà documentato nei rendiconti annuali.

L’obiettivo primario è quello di trasformare le sanzioni in opportunità concrete per la sicurezza e il benessere della comunità volpianese, promuovendo una mobilità più responsabile e consapevole.