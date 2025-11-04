Asl TO4: Innovazione Cardiovascolare e Oltre, un Polo di Eccellenza

Asl TO4: Un Ecosistema di Innovazione Cardiovascolare e Oltre – Ricerca Clinica, Formazione e Qualità AssistenzialeL’Asl TO4 si posiziona come avanguardia nell’evoluzione della sanità piemontese, intensificando il proprio impegno nella ricerca clinica e nell’innovazione.

Un rinnovato spirito di collaborazione e una strategia mirata stanno trasformando l’azienda in un polo di eccellenza, focalizzato sulla gestione delle patologie cardiovascolari e rare, ma con un orizzonte più ampio che abbraccia diverse aree mediche.

Il fulcro di questa trasformazione risiede in un profondo rinnovamento del Gruppo di Lavoro per gli studi clinici, ora arricchito dalla presenza fondamentale del personale infermieristico, e dall’adozione di un Regolamento aziendale allineato alle più recenti normative.

Questo passaggio non è solo formale, ma segna un cambio di paradigma: un approccio multidisciplinare e integrato che valorizza il contributo di ogni professionista, dall’investigatore principale all’infermiere, passando per i tecnici di laboratorio e i farmacisti.

La ricerca clinica non è più relegata a un’attività specialistica, ma diventa parte integrante del processo assistenziale.

Progetti Pilota: Dall’Ottimizzazione del Controllo Glicemico alle Terapie Innovative per l’Ipertensione PolmonareDue studi clinici rappresentano il primo tassello di questo ambizioso percorso.

“Diabster”, coordinato dalla Cardiologia dell’Ospedale di Ivrea, affronta una sfida cruciale: ottimizzare il controllo glicemico nei pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica.

Questo progetto, coinvolgendo 39 centri in tutta Italia, mira a migliorare significativamente la prognosi e la qualità di vita di un gruppo di pazienti particolarmente vulnerabili, dove la comorbidità diabete e cardiopatia rappresenta un fattore di rischio elevato.

Parallelamente, un secondo studio, sempre guidato dalla Cardiologia dell’Ospedale di Eporedia, si concentra su una patologia rara e debilitante: l’ipertensione arteriosa polmonare.

La sperimentazione, randomizzata, controllata, multicentrica e internazionale, valuta l’efficacia e la sicurezza di un principio attivo sperimentale (LTP001) in diversi dosaggi.

Questo impegno sottolinea la volontà dell’Asl TO4 di affrontare sfide mediche complesse e di offrire speranza a pazienti con opzioni terapeutiche limitate.

Un Portafoglio di Studi Clinici in EvoluzioneL’attività di ricerca dell’Asl TO4 non si esaurisce con questi due progetti pilota.

Attualmente sono in fase di valutazione la fattibilità di ulteriori 19 studi clinici, che coprono un ampio spettro di aree mediche, a testimonianza di una visione olistica e multidisciplinare della ricerca.

Oltre ai 7 studi dedicati alla cardiologia, si segnalano iniziative nell’emergenza e rianimazione (5), nella gestione del diabete (2), nello studio delle complicanze chirurgiche (2), e in aree di crescente rilevanza come l’oncologia (tumore della mammella), l’ematologia e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in radiodiagnostica.

Oltre la Ricerca: Formazione, Cultura dell’Innovazione e Benessere del PersonaleL’impegno dell’Asl TO4 non si limita alla conduzione di studi clinici.

Si pone l’obiettivo di creare una vera e propria cultura della ricerca, promuovendo la formazione continua del personale sanitario e incentivando la collaborazione tra professionisti di diverse discipline.

Il benessere del personale che partecipa alla ricerca è una priorità, riconosciuto come elemento chiave per il successo e la sostenibilità degli sforzi.

La ricerca clinica non è solo un investimento in nuove terapie, ma anche un investimento nel capitale umano della sanità piemontese.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto promosso dalla Regione Piemonte, in collaborazione con il DAIRI Regionale (DAIRI-R), che mira a valorizzare la ricerca sanitaria all’interno delle Aziende Sanitarie Regionali, promuovendo l’eccellenza e la condivisione di buone pratiche per un sistema sanitario sempre più innovativo, basato sull’evidenza scientifica e al servizio della comunità.