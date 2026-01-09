Aula Immersiva a Ceres: la scuola Murialdo guarda al futuro

Sabato 13 dicembre, la scuola secondaria di primo grado “L.

Murialdo” di Ceres ha celebrato un traguardo significativo: l’inaugurazione della sua nuova aula immersiva, nell’ambito di un Open Day che ha richiamato una vasta comunità di studenti, famiglie, autorità locali e cittadini.

L’evento ha rappresentato non solo l’apertura di uno spazio fisico innovativo, ma anche una dichiarazione di intenti per una scuola proiettata verso un modello didattico all’avanguardia, radicato nel territorio e attento alle esigenze di una società in rapida evoluzione.

La cerimonia ufficiale, presieduta dal sindaco Davide Eboli, ha visto la partecipazione di una delegazione di primi cittadini dei comuni dell’Istituto Comprensivo – Chiara Tirelli (Pessinetto), Franca Vivenza (Cantoira), Mauro Garbano (Ala di Stura), Sergio Pocchiola Viter (Mezzenile) e la vice sindaca Alessandra Aimo Boot, docente dell’istituto – a sottolineare il forte legame tra la scuola e le comunità circostanti.

Questa collaborazione inter-comunale è una risorsa inestimabile per un’istituzione scolastica che opera in un contesto di Aree Interne, dove la condivisione di risorse e competenze amplifica le opportunità per gli studenti.

L’aula immersiva, frutto di un progetto finanziato da fondi dedicati alle Aree Interne, non è semplicemente una stanza dotata di tecnologia avanzata, ma un ecosistema di apprendimento progettato per stimolare la creatività, la collaborazione e il pensiero critico.

Si tratta di uno spazio trasformativo, in grado di creare esperienze sensoriali uniche che trascendono i confini del libro di testo, potenziando l’assimilazione dei concetti e rendendo l’apprendimento più memorabile e significativo.

Durante l’Open Day, una serie di attività interattive ha offerto un assaggio del ricco panorama educativo offerto dalla scuola.

Laboratori di coding e robotica, esperienze creative, performance musicali, sessioni di lingue straniere e visite guidate hanno permesso a visitatori di ogni età di scoprire da vicino i progetti innovativi sviluppati dagli studenti e i metodi didattici all’avanguardia adottati dal corpo docente.

La dirigente scolastica Rosalia Buffa, affiancata dal vice dirigente Francesco Minniti e da diversi insegnanti, tra cui la professoressa Carola Savoia, ha guidato i visitatori alla scoperta delle iniziative scolastiche, illustrando l’importanza di un approccio pedagogico che coniuga tradizione e innovazione.

L’aula immersiva, in particolare, ha suscitato un notevole interesse, evidenziando come la scuola stia investendo in metodologie didattiche che promuovono l’apprendimento attivo, la partecipazione degli studenti e l’esplorazione di nuove prospettive.

L’Open Day e l’inaugurazione dell’aula immersiva hanno confermato il ruolo cruciale della scuola “Murialdo” come fulcro culturale e educativo per l’intera comunità, un luogo di crescita, di scambio e di sviluppo del potenziale umano, capace di interpretare le sfide del futuro attraverso un’offerta formativa dinamica e inclusiva.

La sinergia tra istituzioni scolastiche, enti locali e la comunità intera si rivela un motore potente per un’istruzione di qualità, orientata al bene degli studenti e del territorio.