Fermi Galilei di Ciriè: un Liceo STEAM d’eccellenza con l’Università di Torino

Il Fermi Galilei di Ciriè progetta il futuro: un’alleanza strategica con l’Università di Torino per un Liceo STEAM di EccellenzaL’Istituto Fermi Galilei di Ciriè, con sguardo rivolto al futuro e con l’ambizione di formare le nuove generazioni di scienziati e innovatori, annuncia una partnership pluriennale di cruciale importanza con il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino.

Questa collaborazione, ufficialmente sancita e approvata dal consiglio di dipartimento, inaugura una nuova era per il Liceo STEAM dell’istituto, proiettandolo verso un modello didattico avanzato e profondamente radicato nella ricerca scientifica.

L’accordo, che entrerà in vigore nell’anno scolastico 2026-2027, mira a un’integrazione organica del sapere universitario nel curriculum scolastico, superando la tradizionale separazione tra istruzione secondaria e ricerca di frontiera.

Non si tratta semplicemente di lezioni integrative, ma di un’esperienza immersiva che coinvolge studenti, docenti e ricercatori in un percorso di apprendimento collaborativo.

Il progetto, esteso su un quinquennio, si fonda su un’architettura modulare, con un incremento progressivo dell’impegno didattico: si partirà con un focus iniziale di 2-4 ore annuali per poi raggiungere le 4-6 ore nel triennio successivo, garantendo così un percorso formativo sempre più intenso e specializzato.

Il dirigente scolastico Vincenzo Giammalva ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando come essa rappresenti una consacrazione del percorso intrapreso dall’istituto e un incentivo a perseguire standard di eccellenza.

L’obiettivo primario è fornire agli studenti un accesso privilegiato al mondo della ricerca, stimolando la curiosità, alimentando la passione per le discipline scientifiche e promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali essenziali per affrontare le sfide del XXI secolo.

Un team di esperti universitari, guidato dal professor Fulvio Ricceri (esperto di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica), dalla professoressa Maria Teresa Giraudo (specialista in probabilità e statistica, attiva in un dipartimento universitario di eccellenza riconosciuto a livello nazionale) e dal dottor Lorenzo Milani (tecnico della ricerca), sarà direttamente coinvolto nella progettazione e nell’erogazione delle attività didattiche.

Le loro competenze abbracciano un ampio spettro disciplinare, dall’epidemiologia molecolare all’intelligenza artificiale applicata alla biomedicina, con un focus particolare sulle disuguaglianze sociali nella salute, temi di stringente attualità.

La partnership non si limita alla trasmissione di conoscenze, ma ambisce a creare un vero e proprio ecosistema dell’innovazione, dove gli studenti siano protagonisti attivi nella scoperta e nella soluzione di problemi complessi.

L’istituto Fermi Galilei desidera ringraziare sentitamente la professoressa Francesca Fasanelli e l’intero team STEAM per il loro impegno nella progettazione e nel coordinamento di questa sinergia cruciale.

Questa collaborazione rappresenta un investimento strategico nel capitale umano del territorio, un ponte tra scuola, università e mondo del lavoro, volto a promuovere una cultura dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo scientifico, e a contribuire attivamente alla crescita del Piemonte.