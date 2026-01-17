Oria, un Ponte tra Culture: Erasmus Plus e Sport in Azione

Un Ponte tra Culture e Talenti: L’Istituto D’Oria e le Esperienze Erasmus Plus e SportiveL’istituto superiore Tommaso D’Oria di Ciriè si conferma fucina di opportunità formative e crescita personale, articolando un’offerta didattica che si estende ben oltre i confini nazionali.

Un programma Erasmus Plus ambizioso e un brillante risultato in una competizione sportiva provinciale testimoniano l’impegno dell’istituto nel promuovere lo sviluppo globale degli studenti.

Un gruppo di cinque ragazzi, rappresentativi delle seconde e terze classi, ha recentemente intrapreso un viaggio di scoperta in Turchia, precisamente a Konya, nell’ambito di un progetto Erasmus Plus.

L’esperienza, dal sapore di immersione culturale, ha previsto un’ospitalità diretta nelle famiglie degli studenti del liceo scientifico di Karatay, creando un legame autentico e profondo.

Prima di raggiungere Konya, il viaggio ha incluso una tappa a Istanbul, un crocevia storico e culturale che incarna l’incontro tra Oriente e Occidente.

Questa prima fase dello scambio vedrà una degna replica in primavera, con l’accoglienza dei coetanei turchi a Ciriè, aprendo nuovi orizzonti di comprensione reciproca e collaborazione.

L’iniziativa Erasmus Plus non si limita a questo singolo progetto.

L’istituto ha già accolto studenti provenienti da Istanbul e sta preparando una seconda ondata di mobilità, con altri sei ragazzi diretti verso la Turchia.

Questa scelta strategica, come sottolinea il dirigente scolastico Mauro Masera, riflette la volontà di costruire ponti interculturali e di offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con realtà diverse, arricchendo il loro bagaglio personale e professionale.

La professoressa Rossana Monzeglio, curatrice del progetto, ha enfatizzato l’importanza di un’immersione totale, che va oltre le lezioni scolastiche, abbracciando tradizioni, cucina, dinamiche familiari e tempo libero, il tutto mediato dalla lingua inglese per favorire una comunicazione efficace e inclusiva.

Parallelamente a queste iniziative internazionali, l’istituto si distingue anche in ambito sportivo.

Il 25 novembre, quindici studenti hanno rappresentato l’Oria alla manifestazione provinciale di corsa campestre al parco della Pellerina di Torino.

L’evento, volto a promuovere l’attività fisica e i valori dello sport, ha visto i giovani impegnati in percorsi impegnativi, articolati su 2.000 metri per le ragazze e 2.500 per i ragazzi, su un terreno che ha messo a dura prova la resistenza e la determinazione.

Sebbene non abbiano raggiunto le finali, i risultati ottenuti – un 26° posto a squadre tra gli allievi maschili e un 14° tra i juniores – testimoniano la preparazione fisica, l’impegno e lo spirito di squadra.

Il dirigente Masera ha evidenziato come la partecipazione a eventi come questo contribuisca significativamente alla formazione dei giovani, promuovendo correttezza, entusiasmo e un profondo interesse per l’attività sportiva come strumento di crescita personale e sociale.

L’attenta selezione dei partecipanti, avvenuta tramite il monitoraggio delle performance durante la campestre d’istituto, ha permesso di formare una squadra rappresentativa e competitiva, pronta a raccogliere nuove sfide.