Volpiano: Nasce il Progetto Pedibus per una Mobilità Dolce e Sostenibile

Volpiano promuove la mobilità dolce: nasce il progetto “Pedibus” per un futuro più sano e connessoL’Unione Net, con l’entusiasmo e la visione di un futuro più sostenibile, ha dato il via a un’iniziativa innovativa per le scuole primarie di Volpiano: il progetto “Pedibus”.

L’evento inaugurale, celebrato il 18 dicembre 2025, ha segnato l’inizio di un percorso volto a riqualificare il tragitto casa-scuola, trasformandolo da semplice spostamento a momento di crescita condivisa e consapevolezza ambientale.

L’impegno dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giovanni Panichelli e dall’assessora alla Scuola Barbara Sapino, si è concretizzato in un’azione tangibile per la comunità scolastica.

Accanto a loro, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Stefania Prazzoli, il comandante della Polizia Locale Luca Gianmaria Solinas e i volontari della Protezione Civile hanno offerto il loro supporto, testimoniando l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni e cittadini per il benessere collettivo.

Il progetto “Pedibus” non si limita a garantire la sicurezza dei bambini durante il tragitto verso la scuola; esso si propone di educare alla mobilità sostenibile, promuovendo i benefici per la salute fisica e mentale.

Camminare insieme, condividere esperienze, osservare l’ambiente circostante: queste sono le opportunità che il progetto offre a bambini, genitori e insegnanti.

Due percorsi distinti sono stati attivati per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse aree del territorio.

Il primo, dedicato agli alunni della scuola “Gigi Ghirotti”, ha un punto di ritrovo in piazza San Michele, un luogo significativo per la comunità, evocato dalle “Panchine della Legalità”, simbolo di impegno civico e rispetto delle regole.

Il secondo percorso, pensato per la scuola “Guglielmo da Volpiano”, parte dai Giardini di San Rocco, un’oasi verde in via Brandizzo, che invita alla scoperta della natura e alla cura dell’ambiente.

Un elemento distintivo e simbolico del progetto sono le colorate paline “Pedibus”, veri e propri capolavori creativi realizzati dagli alunni attraverso disegni che rappresentano la loro visione di un futuro più verde e sicuro.

Queste paline, posizionate lungo i percorsi, non solo segnalano i punti di incontro, ma anche incarnano lo spirito di partecipazione e l’entusiasmo dei bambini.

L’amministrazione comunale ha lanciato un appello a tutte le famiglie, agli insegnanti e ai gruppi classe, invitandoli a partecipare attivamente al progetto “Pedibus”.

Si tratta di un’opportunità unica per rafforzare i legami comunitari, promuovere uno stile di vita attivo e insegnare ai bambini l’importanza di rispettare l’ambiente e di vivere la scuola come un luogo di crescita e di condivisione.

Il progetto “Pedibus” rappresenta un investimento nel futuro di Volpiano, un futuro più sano, più sicuro e più connesso.