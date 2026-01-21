Cuore Ivrea, grande impegno ma contro la capolista non basta

Cus Genova troppo forte: per i gialloblù arriva una sconfitta in Serie B.

ASD Ivrea Rugby Club ha affrontato domenica CUS Genova Rugby, capolista a punteggio pieno nel campionato di Serie B, ma nonostante una prova caratterizzata da cuore, coraggio e generosità non è riuscita a strappare il risultato positivo.

La partita si è chiusa 26-3 per il Cus Genova, che ha sfruttato al meglio le situazioni favorevoli, in particolare con maul da touche efficaci che hanno permesso agli ospiti di segnare più mete nel corso del match. L’Ivrea ha mostrato una difesa combattiva e buone trame di gioco, ma ha faticato ad avvicinarsi con continuità alla linea di meta avversaria e ha pagato qualche errore di troppo nelle fasi decisive del primo tempo.

La difesa eporediese ha retto gli attacchi liguri per lunghi tratti, con una squadra che non ha mai mollato e ha espresso buone intenzioni su tutto il campo. Nonostante il risultato finale a favore della capolista, il match è stato vissuto con intensità e determinazione dai giocatori di casa.

Domenica prossima il girone di andata si chiuderà con una trasferta a Rho, seguita poi dalla prima gara di ritorno a Varese. L’obiettivo per Ivrea resta quello di consolidare il gruppo, recuperare qualche giocatore dall’infermeria e continuare a mostrare progressi partita dopo partita in una stagione impegnativa ma ricca di spunti positivi.