Ronde del Canavese, riparte la sfida

Iscrizioni aperte alla 20ª edizione: piloti italiani vogliono spezzare il dominio francese. Tra Pratiglione, Rivarolo e Cuorgnè torna il rally che apre la stagione piemontese.

Il Canavese dei motori si prepara a riaccendere i motori con la 20ª edizione della Ronde del Canavese, evento rally ormai tra i più longevi e attesi del calendario automobilistico regionale. Organizzata da Rt Motorevent, la gara inaugurerà la stagione agonistica in Piemonte e, come da tradizione, richiamerà piloti da varie regioni italiane ma anche da Francia e Svizzera, attratti dalla celebre prova speciale di Pratiglione, la “prova delle cento curve”, tecnica e affascinante per equipaggi e spettatori.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte da giovedì 22 gennaio e si chiuderanno venerdì 13 febbraio, con la competizione in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio tra Rivarolo Canavese e Cuorgnè. Dalle verifiche tecniche alla passerella degli equipaggi, fino ai quattro passaggi cronometrati sulla speciale, il rally resta un banco di prova impegnativo per vetture e piloti.

Una curiosità competitiva che alimenta l’attesa è il dominio francese delle ultime due edizioni: il transalpino Kevin Bochatay, insieme allo svizzero Jean Francois Prats, ha vinto l’edizione 2024, mentre nel 2025 la coppia formata da Anthony e Virginie Puppo su Hyundai i20 ha conquistato il gradino più alto del podio.

Per il 2026, tra i piloti italiani iscritti c’è un obiettivo chiaro: spezzare questa egemonia straniera e riportare il titolo assoluto “in casa”, davanti al pubblico appassionato che segue ogni curva della Ronde fin dal suo avvio.

La gara, con partenza e riordini notturni, shakedown e assistenze tecniche a Cuorgnè, culminerà con arrivo e premi nel piazzale dell’Urban Center di Rivarolo Canavese, offrendo spettacolo e competizione per tutti gli appassionati di rally.

Tappa d’obbligo per chi ama i motori e la sfida su strada, la Ronde del Canavese resta un simbolo di sport e passione motoristica nel cuore del Piemonte.