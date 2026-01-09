Successo al Grande Slam di Natale: l’Accademia Canavese Judo brilla!

Luminoso successo a Leinì: l’Accademia Canavese Judo celebra i talenti emergenti nel Grande Slam di NataleIl palazzetto dello sport di Leinì si è animato di grinta, passione e sudore durante il Grande Slam di Natale, un evento che ha sancito il trionfo dell’Accademia Canavese Judo, mettendo in luce un gruppo di giovani atleti pronti a brillare nel panorama judo regionale e non solo.

La competizione, intensamente vissuta, ha offerto uno spettacolo emozionante, culminato in risultati prestigiosi che testimoniano l’impegno costante e l’eccellente preparazione tecnica dei giovani judoka.

Federico Meinardi, giovane promessa dell’Accademia, ha dominato la scena nella categoria Bambini B, conquistando un oro meritato e illuminando la competizione con una performance impeccabile.

Il successo non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso di allenamento intenso e focalizzato, che ha permesso a Federico di sviluppare un judo solido, basato su una gestione attenta dei tempi e una notevole abilità tattica.

La medaglia d’oro rappresenta non solo un riconoscimento al suo talento innato, ma anche un punto di partenza per un futuro ricco di ambizioni e nuove sfide.

Il fratello maggiore, Francesco Meinardi, ha onorato l’Accademia con un encomiabile terzo posto nella categoria Fanciulli.

Nonostante l’assenza di Filippo, il più giovane dei fratelli, penalizzato da un infortunio improvviso, Francesco ha dimostrato carattere e resilienza, offrendo una prestazione di alto livello.

Il bronzo, seppur desiderando un gradino più alto, rafforza la sua crescita sportiva e la sua determinazione a migliorare costantemente.

L’eccellenza dell’Accademia Canavese Judo si è concretizzata anche con l’oro di Etienne D’Herrin e il bronzo di Martina Greco nella categoria Ragazzi.

Il terzo posto di Etienne, in particolare, sottolinea la sua capacità di analisi del combattimento e l’adattabilità alle diverse strategie avversarie.

Martina, con la sua medaglia di bronzo, conferma il potenziale che possiede, frutto di un’approccio metodico all’allenamento e di una grande dedizione.

Questo successo collettivo non è solo una questione di medaglie, ma soprattutto un segnale di crescita e sviluppo del judo giovanile nel Canavese.

L’Accademia, con il suo staff tecnico competente e appassionato, si conferma un punto di riferimento per la formazione di atleti completi, capaci di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di incarnare i valori fondamentali del judo: disciplina, rispetto, coraggio e perseveranza.

L’evento ha offerto uno spaccato della ricchezza di talenti presenti nell’Accademia e ha gettato le basi per un futuro ancora più luminoso e ricco di successi.