A Ivrea torna “Il Cuore di San Grato”

Domenica 25 gennaio una delle cerimonie più sentite del Carnevale storico. Riconoscimento e comunità: la tradizione che premia chi valorizza la festa.

A Ivrea, in pieno clima di preparazione allo Storico Carnevale, torna domenica 25 gennaio l’appuntamento con “Il Cuore di San Grato”, uno dei momenti più intimi e simbolici dell’intero cartellone.

L’evento si svolgerà alle 17:00 presso la sede della squadra degli aranceri della Morte in via Perotti 15. Qui sarà consegnato il riconoscimento a una persona, gruppo o iniziativa che, nel corso dell’anno precedente, si è distinta per l’impegno nella valorizzazione e promozione del Carnevale di Ivrea.

Il premio, consistente in una spilla d’argento raffigurante il Sacro Cuore sul berretto frigio, è un simbolo di appartenenza e riconoscimento comunitario, e dal 2004 ha premiato figure e realtà che hanno contribuito concretamente alla vitalità della festa. Originariamente rivolta solo ai membri del quartiere di San Grato – Parrocchia del Sacro Cuore, dal 2018 la selezione è stata estesa a tutti gli eporediesi meritevoli, rendendo il premio un vero tributo collettivo.

La cerimonia sarà accompagnata dalla presenza delle principali figure istituzionali della manifestazione, dal Generale e dalla Mugnaia in carica fino al Podestà, e dai Pifferi e Tamburi, che offriranno la cornice musicale tradizionale che da sempre contraddistingue il Carnevale.

Il ritorno de Il Cuore di San Grato segnala l’avvicinarsi dei momenti clou della tradizione eporediese, ricordando come il Carnevale, oltre alla spettacolarità della Battaglia delle Arance, sia fatto di riti piccoli e grandi che legano passato, comunità e senso di appartenenza.