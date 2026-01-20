Aranceri Mercenari accende l’inverno con tre serate di musica ai Giardini Giusiana

Dal 12 al 14 febbraio un viaggio tra rock, ska, indie e groove alternativi: band storiche e nuove energie per un festival che celebra la musica dal vivo.

L’inverno 2026 si scalda ai Giardini Giusiana grazie a Live Music 2026, la rassegna firmata Aranceri Mercenari che promette tre serate consecutive all’insegna dell’energia, della contaminazione musicale e della socialità. Dal 12 al 14 febbraio, il palco diventa il punto d’incontro tra generazioni, stili e identità sonore differenti, confermando la vocazione del festival come spazio di aggregazione culturale oltre che musicale.

Il programma, ricco e variegato, attraversa rock, ska, indie e groove elettronici, alternando dj set, band emergenti e nomi già consolidati della scena live.

Il programma: tre giorni, tre anime musicali

Mercoledì 12 febbraio – Elettricità e rock contemporaneo

Ad aprire il festival è una serata che unisce selezione musicale e potenza live.

Il DJ set di Dj Violet introduce il pubblico a un’atmosfera vibrante, preparando il terreno all’esibizione dei Carolina Reapers, band che incarna un rock diretto, energico e attuale. Una partenza pensata per rompere il ghiaccio e dare subito un’identità forte alla rassegna.

Giovedì 13 febbraio – Ska, ritmo e spirito collettivo

Il cuore pulsante del festival batte il 13 febbraio, con una serata dedicata ai suoni in levare e all’energia della band.

Sul palco salgono The Troublemakers e The Bluebeaters, protagonisti di una notte che celebra ska, soul e influenze reggae. È il momento più corale della rassegna, dove il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo, tra balli, cori e un’atmosfera che richiama i grandi live club europei.

Venerdì 14 febbraio – Indie, groove e identità alternative

La chiusura del festival guarda al presente e al futuro della musica indipendente.

Il 14 febbraio vede protagonisti Indie Generator Groove e La Sindrome di Peter Punk, due progetti che esplorano sonorità alternative e linguaggi contemporanei. A completare la serata, Gli Amis dal Furn, annunciati “in sfilata”, portano sul palco una dimensione più ironica e festosa, trasformando il finale del festival in una vera celebrazione collettiva.

Un festival che va oltre il concerto

Live Music 2026 non è solo una sequenza di concerti, ma un progetto culturale che mette al centro la musica dal vivo come esperienza condivisa. La scelta di generi diversi e di artisti eterogenei riflette la volontà degli Aranceri Mercenari di costruire un evento inclusivo, capace di parlare a pubblici differenti senza rinunciare a una forte identità.

Ai Giardini Giusiana, per tre giorni, la musica diventa linguaggio comune: un’occasione per ritrovarsi, scoprire nuove sonorità e ribadire il valore del live come spazio di incontro reale, fisico, autentico. Un appuntamento che si candida a essere uno dei momenti più significativi dell’inverno musicale 2026.