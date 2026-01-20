cityfood
martedì 20 Gennaio 2026
Carnevale

Aranceri Mercenari accende l’inverno con tre serate di musica ai Giardini Giusiana

Redazione Ivrea
Redazione Ivrea

Dal 12 al 14 febbraio un viaggio tra rock, ska, indie e groove alternativi: band storiche e nuove energie per un festival che celebra la musica dal vivo.

L’inverno 2026 si scalda ai Giardini Giusiana grazie a Live Music 2026, la rassegna firmata Aranceri Mercenari che promette tre serate consecutive all’insegna dell’energia, della contaminazione musicale e della socialità. Dal 12 al 14 febbraio, il palco diventa il punto d’incontro tra generazioni, stili e identità sonore differenti, confermando la vocazione del festival come spazio di aggregazione culturale oltre che musicale.

Il programma, ricco e variegato, attraversa rock, ska, indie e groove elettronici, alternando dj set, band emergenti e nomi già consolidati della scena live.

Il programma: tre giorni, tre anime musicali

Mercoledì 12 febbraio – Elettricità e rock contemporaneo

Ad aprire il festival è una serata che unisce selezione musicale e potenza live.
Il DJ set di Dj Violet introduce il pubblico a un’atmosfera vibrante, preparando il terreno all’esibizione dei Carolina Reapers, band che incarna un rock diretto, energico e attuale. Una partenza pensata per rompere il ghiaccio e dare subito un’identità forte alla rassegna.

Giovedì 13 febbraio – Ska, ritmo e spirito collettivo

Il cuore pulsante del festival batte il 13 febbraio, con una serata dedicata ai suoni in levare e all’energia della band.
Sul palco salgono The Troublemakers e The Bluebeaters, protagonisti di una notte che celebra ska, soul e influenze reggae. È il momento più corale della rassegna, dove il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo, tra balli, cori e un’atmosfera che richiama i grandi live club europei.

Venerdì 14 febbraio – Indie, groove e identità alternative

La chiusura del festival guarda al presente e al futuro della musica indipendente.
Il 14 febbraio vede protagonisti Indie Generator Groove e La Sindrome di Peter Punk, due progetti che esplorano sonorità alternative e linguaggi contemporanei. A completare la serata, Gli Amis dal Furn, annunciati “in sfilata”, portano sul palco una dimensione più ironica e festosa, trasformando il finale del festival in una vera celebrazione collettiva.

Un festival che va oltre il concerto

Live Music 2026 non è solo una sequenza di concerti, ma un progetto culturale che mette al centro la musica dal vivo come esperienza condivisa. La scelta di generi diversi e di artisti eterogenei riflette la volontà degli Aranceri Mercenari di costruire un evento inclusivo, capace di parlare a pubblici differenti senza rinunciare a una forte identità.

Ai Giardini Giusiana, per tre giorni, la musica diventa linguaggio comune: un’occasione per ritrovarsi, scoprire nuove sonorità e ribadire il valore del live come spazio di incontro reale, fisico, autentico. Un appuntamento che si candida a essere uno dei momenti più significativi dell’inverno musicale 2026.

