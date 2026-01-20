Asso di Picche presenta il nuovo bandierone

A 80 anni dalla fondazione, la squadra eporediese guarda al futuro con progetti e rinnovamenti.

Nel cuore della stagione preparatoria dello Storico Carnevale di Ivrea, la squadra degli aranceri Asso di Picche ha svelato il proprio nuovo bandierone, simbolo di appartenenza e orgoglio rosso-blu alla vigilia del 80° anniversario dalla fondazione. Il presidente Corrado Bonesoli, alla guida del gruppo da oltre due decenni, racconta che il lavoro di ideazione e realizzazione di questo elemento è stato pensato sin dallo scorso Carnevale: un segno visivo rinnovato per accompagnare una stagione ricca di appuntamenti celebrativi e di iniziative pensate per coinvolgere i soci, i giovani e i tifosi della squadra più antica tra gli aranceri a piedi.

Bonesoli: «Un simbolo e una storia che continua, con i giovani al centro»

Fondata nel 1947, l’Asso di Picche è da sempre una delle colonne portanti del Carnevale eporediese, con una casacca rosso-blu e lo stemma dell’asso di picche nero, che ne hanno fatto nel tempo una delle squadre più riconoscibili e titolate della battaglia delle arance.

Oltre al bandierone, il gruppo ha in programma ulteriori progetti e iniziative legati ai festeggiamenti degli 80 anni, con l’obiettivo di rafforzare l’identità interna e aprire nuove possibilità di partecipazione per i più giovani. Il presidente ha sottolineato come, pur nascendo come realtà storica, la squadra stia cercando di rinnovarsi e restare attuale, valorizzando l’eredità culturale e sociale che porta con sé.

Questa presentazione si inserisce nel fitto calendario di eventi che precedono le giornate clou del Carnevale, tra cerimonie, uscite delle squadre e momenti conviviali, confermando l’Asso di Picche come protagonista indiscusso di una tradizione che non smette di rinnovarsi di anno in anno.

Rinviata la discesa del bandierone

Maltempo in arrivo: appuntamento spostato a sabato 24 gennaio alle 17.30

Cambio di programma per uno degli appuntamenti più attesi del calendario carnevalesco eporediese. A causa della pioggia prevista nel fine settimana, la discesa del bandierone è stata rinviata a sabato 24 gennaio, con inizio alle 17.30. Resta invece invariato il programma dell’evento, che manterrà lo stesso svolgimento e lo stesso spirito di condivisione. Il punto di ritrovo sarà, come da tradizione, sotto la fontana di Camillo Olivetti, nel cuore di Ivrea.

Un piccolo slittamento dettato dal meteo, che non intacca l’attesa né il valore simbolico del gesto: il bandierone tornerà a sventolare come segno di appartenenza, identità e avvicinamento ai giorni clou del Carnevale di Ivrea.