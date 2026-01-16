Carluvà d’Aje: ad Agliè prende il via il Carnevale storico

Nel borgo ducale cresce l’attesa per una delle feste più radicate del calendario carnevalesco canavesano.

Agliè si prepara a entrare nel vivo del Carnevàl Storico “Carluvà d’Aje”, appuntamento tra i più tradizionali e amati del Canavese. Tutto è pronto per domenica pomeriggio, quando dalla **sala del Castello Ducale di Agliè saranno svelati i nuovi Conti di San Martino 2026, protagonisti simbolici della festa che ogni anno anima il borgo con colori, cortei e momenti collettivi.

L’inizio ufficiale del Carnevale è previsto sabato 17 gennaio con il tradizionale Carnevale dei bambini nel salone Paglia, evento pensato per le famiglie e i più piccoli. Il giorno seguente, la presentazione dei Conti sarà accompagnata dall’esibizione dei pifferi e tamburi di Arnad e dal corteo storico che attraverserà le vie del paese, segnando idealmente l’avvio delle celebrazioni.

La manifestazione alladiese, giunta ormai alla sua 44ª edizione, propone un ricco calendario di appuntamenti che unisce tradizioni antiche e momenti di festa: dalle serate in compagnia alla messa e alla benedizione con distribuzione dei fagioli grassi, fino alle sfilate dei gruppi storici, delle bande e dei carri allegorici.

Il Carluvà d’Aje non è solo un carnevale: è un rito collettivo, in cui la comunità si ritrova attorno a figure simboliche e a un patrimonio di musiche, canti e colori che uniscono generazioni diverse.

