Carnevale di Ivrea, al via con le Alzate degli Abbà

Da domenica si accende la festa con la cerimonia che apre ufficialmente il Carnevale. I dieci piccoli priori delle parrocchie presentati alla città tra tamburi e applausi.

A Ivrea è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso lo Storico Carnevale con uno dei momenti più attesi e simbolici: le Alzate degli Abbà. Questa antica cerimonia, che segna l’ingresso dei piccoli priori nel cuore della festa, si svolgerà nelle due domeniche preparatorie e contribuisce a dare ritmo e significato all’intero carnevale eporediese.

Il rito prevede che, nel pomeriggio di festa, i dieci bambini scelti per rappresentare le cinque parrocchie storiche della città – San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore – escano dalle loro abitazioni accolti dagli applausi della comunità. Accompagnati dagli Aiutanti di Campo e dal Generale, i piccoli Abbà vengono presentati alla folla mentre i Pifferi e Tamburi scandiscono il passo con la loro musica tradizionale.

La prima alzata è in programma domenica 1° febbraio, con nomi come Celeste Bortolot per San Grato e Francesco Brucchietti per San Maurizio tra i protagonisti dei pomeriggi di festa; la seconda si svolgerà l’8 febbraio con una nuova schiera di giovani Abbà.

Le cerimonie prenderanno il via ogni domenica alle 14.30 dalla Parrocchia di San Grato e proseguiranno, tappa dopo tappa, nelle altre parrocchie cittadine per concludersi verso le 16.30 a San Salvatore.

Più di una semplice presentazione: le Alzate degli Abbà sono il primo vero battito del Carnevale, un rituale carico di storia che rinnova ogni anno il legame tra comunità, tradizione e partecipazione collettiva.