Carnevale di Ivrea, anticipata la consegna del “Libro dei Verbali”

Domenica 1° febbraio la cerimonia si terrà alle 9.15 in piazza Lamarmora. Una modifica del programma per beneficiare meglio dei momenti della giornata.

Una piccola ma significativa variazione nel programma della terzultima domenica dello Carnevale di Ivrea: la tradizionale consegna del Libro dei Verbali è stata anticipata alle ore 9.15 di domenica 1° febbraio, con una nuova collocazione in piazza Lamarmora, nello studio della Gran Cancelliera Donatella Farcito.

L’atto, che sancisce simbolicamente l’avvio delle celebrazioni ufficiali, consiste nel passaggio del libro su cui verranno annotati gli eventi e i momenti salienti della festa dal Gran Cancellierato al suo Sostituto. Lo spostamento di orario, deciso dagli organizzatori per armonizzare l’intera sequenza di iniziative della mattinata, consentirà ai partecipanti di visitare le fagiolate (le tradizionali distribuzioni di fagioli grassi) nei quartieri di Bellavista e San Giovanni subito dopo la cerimonia.

Il nuovo timing accentua l’importanza di questo momento nell’ecosistema del Carnevale, inserendolo in un continuum di riti che, dalla prima fagiolata della giornata alle parate e agli eventi successivi, scandiscono un calendario ricco di simboli e memoria collettiva.

Il Carnevale di Ivrea, noto in tutto il Piemonte per la sua storica Battaglia delle Arance e per il cerimoniale che dura molte settimane, continua così a coniugare tradizione e partecipazione comunitaria attraverso gesti e appuntamenti che valorizzano sia il pubblico sia gli addetti ai lavori.