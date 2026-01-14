Un’Epifania speciale nel segno dell’inclusione

Due giovani brasiliani sfilano con gli Armigeri Yporegia al Carnevale di Ivrea.

Anche quest’anno la tradizione del Carnevale di Ivrea si è intrecciata con un forte messaggio di accoglienza. L’associazione Armigeri Yporegia, che accompagna il Podestà nelle principali uscite ufficiali, ha aperto le proprie fila a due giovanissimi in occasione della sfilata dell’Epifania, grazie alla collaborazione avviata con il Centro migranti della diocesi e al progetto “Un dono sospeso” promosso dal Comune di Ivrea.

I due posti disponibili sono stati assegnati a Felipe Santinelli Da Silva e Endri Bonfim Mendes, entrambi brasiliani, arrivati in Italia da poco più di un anno e compagni di classe alla scuola secondaria di primo grado Arduino di Ivrea. Per loro, indossare la divisa da armigero non è stato solo un momento suggestivo, ma un vero ingresso nel cuore della manifestazione.

«È il terzo anno consecutivo che proponiamo questo dono nel periodo natalizio – spiegano Paolo Cafasso e Franco Seren Rosso – perché siamo convinti che regalare un’esperienza abbia un valore più profondo rispetto a un oggetto materiale. Si parla spesso di diffondere la cultura del Carnevale e noi proviamo a farlo così, coinvolgendo ragazzi nati lontano da Ivrea, ma che attraverso poche ore in costume possono comprenderne il significato, le regole e lo spirito».

Gli Armigeri rappresentano la componente più giovane del mondo carnevalesco eporediese. Il gruppo è nato nel 2014 su iniziativa di Cafasso, in occasione della sua prima interpretazione del ruolo di Podestà. In origine le divise riprendevano quelle storiche degli Armigeri della Mugnaia; negli ultimi anni, però, sono state realizzate nuove uniformi, dal disegno originale, ispirate al bianco e rosso, colori civici della città di Ivrea.

Dopo l’uscita dell’Epifania, gli Armigeri torneranno protagonisti nel programma ufficiale del Carnevale durante il sabato grasso. Chi fosse interessato a entrare a far parte del gruppo può partecipare al bando di arruolamento contattando il numero 331 6040974.

Giovanni Girardi – Podestà 2025

Un piccolo gesto, quello di “Un dono sospeso”, che continua a dimostrare come il Carnevale di Ivrea sappia rinnovarsi senza perdere la propria anima, diventando occasione concreta di incontro tra storie, culture e nuove generazioni.