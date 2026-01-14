cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
Carnevale

Un’Epifania speciale nel segno dell’inclusione

Redazione Ivrea
Redazione Ivrea

Due giovani brasiliani sfilano con gli Armigeri Yporegia al Carnevale di Ivrea.

Anche quest’anno la tradizione del Carnevale di Ivrea si è intrecciata con un forte messaggio di accoglienza. L’associazione Armigeri Yporegia, che accompagna il Podestà nelle principali uscite ufficiali, ha aperto le proprie fila a due giovanissimi in occasione della sfilata dell’Epifania, grazie alla collaborazione avviata con il Centro migranti della diocesi e al progetto “Un dono sospeso” promosso dal Comune di Ivrea.

I due posti disponibili sono stati assegnati a Felipe Santinelli Da Silva e Endri Bonfim Mendes, entrambi brasiliani, arrivati in Italia da poco più di un anno e compagni di classe alla scuola secondaria di primo grado Arduino di Ivrea. Per loro, indossare la divisa da armigero non è stato solo un momento suggestivo, ma un vero ingresso nel cuore della manifestazione.

«È il terzo anno consecutivo che proponiamo questo dono nel periodo natalizio – spiegano Paolo Cafasso e Franco Seren Rossoperché siamo convinti che regalare un’esperienza abbia un valore più profondo rispetto a un oggetto materiale. Si parla spesso di diffondere la cultura del Carnevale e noi proviamo a farlo così, coinvolgendo ragazzi nati lontano da Ivrea, ma che attraverso poche ore in costume possono comprenderne il significato, le regole e lo spirito».

Gli Armigeri rappresentano la componente più giovane del mondo carnevalesco eporediese. Il gruppo è nato nel 2014 su iniziativa di Cafasso, in occasione della sua prima interpretazione del ruolo di Podestà. In origine le divise riprendevano quelle storiche degli Armigeri della Mugnaia; negli ultimi anni, però, sono state realizzate nuove uniformi, dal disegno originale, ispirate al bianco e rosso, colori civici della città di Ivrea.

Dopo l’uscita dell’Epifania, gli Armigeri torneranno protagonisti nel programma ufficiale del Carnevale durante il sabato grasso. Chi fosse interessato a entrare a far parte del gruppo può partecipare al bando di arruolamento contattando il numero 331 6040974.

Giovanni Girardi – Podestà 2025

Un piccolo gesto, quello di “Un dono sospeso”, che continua a dimostrare come il Carnevale di Ivrea sappia rinnovarsi senza perdere la propria anima, diventando occasione concreta di incontro tra storie, culture e nuove generazioni.

- pubblicità -
- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap