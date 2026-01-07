Verso la Battaglia delle Arance

Carnevale di Ivrea, al via le iscrizioni per gli aranceri a piedi: Tuchini già al completo. Un mese al via: squadre al lavoro tra prelazioni, ultimi posti e nuove adesioni.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Con le festività ormai alle spalle, anche le segreterie delle nove squadre degli aranceri a piedi hanno riaperto i battenti, dando il via alla fase più attesa: quella delle iscrizioni alla prossima edizione della Battaglia delle Arance. Un momento che, come da tradizione, si sta trasformando in una vera e propria corsa alle “toppe”, indispensabili per garantirsi un posto in squadra.

A muoversi in anticipo sono stati i Tuchini, che hanno già chiuso le adesioni da diverse settimane e possono ora concentrarsi sugli appuntamenti conviviali che precedono il Carnevale, a partire dall’attesa cena dei Corvi d’Oro in programma il 17 gennaio. Clima di festa anche in casa Picche, impegnate nei preparativi per celebrare un anniversario importante: gli ottant’anni dalla fondazione della squadra più longeva della manifestazione.

Nelle altre sedi cittadine, invece, è ripartito il consueto “tran tran” fatto di moduli da compilare, pagamenti e ultime disponibilità da assegnare. I Diavoli hanno concluso le serate dedicate alle prelazioni per veterani e giovani e apriranno le iscrizioni a tutti a partire da venerdì 9, con possibilità di adesione anche nei giorni successivi, salvo esaurimento posti.

Gennaio rappresenta un mese chiave anche per la Morte, che ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali la disponibilità residua di 150 posti per raggiungere il tetto massimo di 1.200 iscritti. Venerdì 9, dalle 18.30, nella sede di via Perotti verranno distribuiti i numeri d’attesa che consentiranno di formalizzare l’iscrizione in serata: una volta assegnati, non sarà più possibile aggiungere nuovi componenti.

Procedono spedite anche le iscrizioni della Pantera Nera, campione in carica, che dopo aver riservato il mese di dicembre ai rinnovi degli iscritti storici, da venerdì aprirà le porte a tutti gli aspiranti aranceri. Prelazioni ancora attive, invece, per i Mercenari: fino al 9 gennaio potranno iscriversi coloro che hanno partecipato ad almeno uno degli ultimi cinque Carnevali, mentre dal 16 sarà possibile aderire anche per chi vestirà per la prima volta la casacca vinaccia.

La suggestiva sede degli Scorpioni d’Arduino, incastonata nel cuore più antico di Ivrea in via Peana, ospiterà il tradizionale pranzo dell’Epifania senza raccogliere adesioni, che riprenderanno regolarmente dal venerdì successivo. Gli Scacchi, nel frattempo, stanno completando i lavori di sistemazione della sede e hanno già allestito una vetrina-museo su via Palma, primo passo verso uno spazio espositivo permanente dedicato alla storia della squadra. Anche per loro le iscrizioni scatteranno il 9 gennaio, sia in presenza che online.

Chiudono il quadro i Credendari, la formazione più giovane e multiculturale del Carnevale: per loro niente iscrizioni a distanza, ma resta attiva l’opzione “salta coda”, utile a velocizzare le operazioni nella sede di via Circonvallazione.