A Ivrea tornano i fotografi della Magnum

Al Museo Garda prorogata fino al 1° marzo la mostra dedicata ai grandi maestri della fotografia.

Riparte con le celebrazioni dopo la pausa natalizia la mostra “Olivetti e i fotografi della Magnum” ospitata al Museo Civico “Pier Alessandro Garda” di Ivrea, prorogata fino al 1° marzo 2026 per il grande interesse suscitato tra visitatori e appassionati. L’esposizione, inaugurata lo scorso aprile grazie alla collaborazione tra Comune, Museo e Associazione Archivio Storico Olivetti, con il supporto di Magnum Photos e della Fondation Henri Cartier-Bresson, offre un affascinante viaggio tra immagini iconiche che raccontano la relazione tra l’industria Olivetti e alcuni tra i più celebri fotografi del Novecento.

In mostra si possono ammirare le opere di Wayne Miller, Erich Hartmann, Henri Cartier-Bresson e Sergio Larraìn, i cui scatti sono espressione non solo di linguaggi visivi diversi ma anche di profonde riflessioni sociali e culturali legate alle sedi Olivetti in diverse parti del mondo, dalle fabbriche alle comunità urbane.

La rassegna è visitabile da martedì a domenica con orario 9-13 e 15-18, offrendo ai cittadini e ai turisti un’occasione unica per approfondire il ruolo della fotografia come documento storico e linguaggio artistico. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della stagione in Canavese, confermando l’attrattiva di Ivrea come centro di riferimento per mostre di respiro internazionale e promuovendo il dialogo tra arte, industria e memoria collettiva.

Informazioni

Periodo : fino al 1° marzo 2026

: fino al Giorni di apertura : da martedì a domenica

: da Orari : 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

: e Lunedì : chiuso

: chiuso Biglietti : disponibili interi e ridotti (le tariffe aggiornate e le eventuali gratuità sono consultabili sul sito ufficiale del Museo)

: disponibili (le tariffe aggiornate e le eventuali gratuità sono consultabili sul sito ufficiale del Museo) Prenotazioni e info: consigliate per gruppi e scuole tramite i canali del Museo Civico Garda

