Cuorgnè festeggia i Saltelli: torna la Sagra dei Sauta Cioende ’d Saut

Dal 10 al 14 settembre a Salto cinque giorni di musica, cibo tipico, giochi e motori.

Cuorgnè (Torino) – Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario canavesano: la Sagra dei Sauta Cioende ’d Saut, in programma dal 10 al 14 settembre 2025 nella frazione Salto di Cuorgnè. Cinque giornate all’insegna del divertimento, con un mix di tradizione, gastronomia e intrattenimento che ogni anno richiama centinaia di visitatori.

Il piatto della festa: il Saltello

Protagonista assoluto della sagra è il Saltello, lo gnocco fritto tipico della zona, servito in diverse varianti e accompagnato da altre specialità, tra cui le celebri costine in salsa BBQ. Il tutto abbinato a birra fresca, cocktail e piatti della tradizione.

Il programma tra musica e motori

L’edizione 2025 offre un calendario ricco e variegato:

serate danzanti con orchestre e dj-set,

con orchestre e dj-set, un torneo di calci di rigore ,

, il raduno di trattori, auto e moto d’epoca ,

, un’ esposizione di fuoristrada ,

, un mercatino degli hobbisti ,

, giochi per bambini e attività per famiglie.

Ogni serata promette di trasformare Salto in un vero e proprio villaggio della festa, dove tradizione e convivialità si incontrano.

Un’occasione per la comunità

La sagra rappresenta non solo un evento gastronomico, ma anche un momento di identità e socialità, che unisce la comunità locale e i visitatori in un’atmosfera di festa popolare.