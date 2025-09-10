Cuorgnè festeggia i Saltelli: torna la Sagra dei Sauta Cioende ’d Saut

Dal 10 al 14 settembre a Salto cinque giorni di musica, cibo tipico, giochi e motori.
Cuorgnè (Torino) – Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario canavesano: la Sagra dei Sauta Cioende ’d Saut, in programma dal 10 al 14 settembre 2025 nella frazione Salto di Cuorgnè. Cinque giornate all’insegna del divertimento, con un mix di tradizione, gastronomia e intrattenimento che ogni anno richiama centinaia di visitatori.
Il piatto della festa: il Saltello
Protagonista assoluto della sagra è il Saltello, lo gnocco fritto tipico della zona, servito in diverse varianti e accompagnato da altre specialità, tra cui le celebri costine in salsa BBQ. Il tutto abbinato a birra fresca, cocktail e piatti della tradizione.
Il programma tra musica e motori
L’edizione 2025 offre un calendario ricco e variegato:
- serate danzanti con orchestre e dj-set,
- un torneo di calci di rigore,
- il raduno di trattori, auto e moto d’epoca,
- un’esposizione di fuoristrada,
- un mercatino degli hobbisti,
- giochi per bambini e attività per famiglie.
Ogni serata promette di trasformare Salto in un vero e proprio villaggio della festa, dove tradizione e convivialità si incontrano.
Un’occasione per la comunità
La sagra rappresenta non solo un evento gastronomico, ma anche un momento di identità e socialità, che unisce la comunità locale e i visitatori in un’atmosfera di festa popolare.