mercoledì 10 Settembre 2025
22.2 C
Ivrea
Ivrea Eventi

I Colori di Settembre illumina l’Anfiteatro Morenico

Redazione
Redazione

Quattro concerti gratuiti tra Chiaverano, Albiano, Bollengo e Burolo per valorizzare giovani musicisti e luoghi storici del Canavese

L’autunno canavesano si apre con la musica. È tornata la rassegna “I Colori di Settembre”, organizzata da Il Timbro ETS, che fino al 26 settembre porta concerti gratuiti nei Comuni dell’Unione della SerraChiaverano, Albiano d’Ivrea, Bollengo e Burolo – trasformando l’Anfiteatro Morenico di Ivrea in un palcoscenico diffuso.

Giovani talenti tra barocco e contemporaneo

Protagonisti della manifestazione sono undici musicisti emergenti, impegnati in programmi che spaziano dal barocco di Vivaldi al romanticismo di Mendelssohn e Brahms, fino alle sonorità del Novecento di Nino Rota. Le formazioni, in duo o quartetto, intrecciano violino, violoncello, pianoforte, clavicembalo, chitarra e arpa, offrendo un viaggio sonoro che unisce generi e atmosfere diverse.

La rassegna è già partita il 5 settembre al Teatro Bertagnolio di Chiaverano con il Duo Mazzon-Löwenthal (violoncello e pianoforte), registrando un’ottima affluenza di pubblico.

Le prossime date

  • 19 settembreCompagnia de Violini (clavicembalo, violoncello e due violini) – Chiesa di San Martino, Albiano
  • 21 settembreOsian Duo (flauto e chitarra) – Sala Nuova Torre, Bollengo
  • 26 settembreDuo De Franco-Putrino (arpa e flauto) – Villa Pasta, Burolo

Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30 e saranno ad ingresso gratuito.

Musica e territorio

“I Colori di Settembre” non è solo un cartellone di spettacoli: è un progetto culturale che intende valorizzare i giovani interpreti e, allo stesso tempo, far riscoprire i luoghi storici del territorio. La rassegna è resa possibile dal sostegno dell’Unione della Serra, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Fondazione CRT, con il patrocinio di Turismo Torino e Provincia e della Città Metropolitana di Torino, oltre al contributo di numerose realtà locali.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved