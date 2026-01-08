In punta di piedi nel mondo di Franco Battiato

Un concerto-racconto tra musica, memoria e anima. Martedì 20 gennaio 2026, ore 21 | Ivrea, Auditorium Mozart.

Quarto concerto, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21, all’Auditorium Mozart di Ivrea, della XXXII stagione musicale dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. Uno spettacolo intimo, evocativo e profondamente rispettoso: “A casa di Franco” è un omaggio originale e sentito a Franco Battiato, raccontato non attraverso la cronaca, ma attraverso i luoghi dell’anima, le stanze della sua casa, la quotidianità che si fa pensiero e visione. Ideato da Alessandro Nidi insieme a Francesca Tripaldi, lo spettacolo vede in scena la stessa Tripaldi e Simone Tangolo, cantanti e attori, con Alessandro Nidi alla direzione musicale, agli arrangiamenti e al pianoforte.

Franco Battiato e Alessandro Nidi

Un concerto che accompagna lo spettatore in un viaggio delicato e personale, costruito a partire dai pensieri dello stesso Battiato, dai ricordi, dalle immagini degli affetti e degli amici che hanno segnato la sua vita e la sua carriera. Le voci di Milva, Alice, Giuni Russo e Ombretta Colli emergono come presenze affettive, restituendo il ritratto di un artista amato e stimato, prima ancora che celebrato.

Nel passaggio simbolico da una stanza all’altra della casa di Milo, il racconto si apre anche a una parentesi musicale di particolare intensità: l’esperienza di Genesi, la prima opera di Battiato; è lo stesso Nidi a raccontare la nascita della sua amicizia con Franco, avvenuta proprio in occasione dell’allestimento della prima edizione di Genesi a Parma.

Alessandro Nidi e Franco Battiato Alessandro Nidi

Gli arrangiamenti, raffinati e suggestivi, richiamano la ricerca musicale di Battiato, sostituendo le componenti elettroniche originali con sonorità più classiche, affidate ad archi e fiati. Le voci dei cantanti diventano anche voci narranti: tra un brano e l’altro, il racconto si snoda come un filo discreto che guida lo spettatore in una sequenza di luoghi sonori – dalla cucina alla libreria, dal gazebo della meditazione fino all’affaccio finale – in cui Franco si racconta attraverso la sua quotidianità e l’elevazione del suo pensiero. Non una celebrazione retorica, ma un incontro autentico: la musica racconta il percorso artistico, le parole restituiscono l’essenza dell’uomo-artista.

Il programma in dettaglio

L’era del cinghiale bianco

Prospettiva Nevskij

Alexander platz

Lettera al governatore della Libia

Stranizza d’amuri

Povera patria (Patria oppressa, da Giuseppe Verdi)

Da “Genesi”:

Sen Paigamberler

Kyrie eleison

Cerco un giardino/Gloria

L’animale

Bandiera cuccuruccù permanente (mash up)

Re del mondo

La stagione dell’amore

Summer on a solitary beach

La cura

Nomadi

BIGLIETTI

Posto unico numerato: euro 20.

Riduzione per giovani nati dal 2007: euro 15,00.

ORARIO DI SEGRETERIA

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte

Corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO) – Tel. 0125.641081

La segreteria è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14,30 alle 18,30.

segreteria@orchestragiovanile.it