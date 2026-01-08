cityfood
Ivrea Eventi

In punta di piedi nel mondo di Franco Battiato

Redazione Ivrea
Redazione Ivrea

Un concerto-racconto tra musica, memoria e anima. Martedì 20 gennaio 2026, ore 21 | Ivrea, Auditorium Mozart.

Quarto concerto, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21, all’Auditorium Mozart di Ivrea, della XXXII stagione musicale dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte. Uno spettacolo intimo, evocativo e profondamente rispettoso: “A casa di Franco” è un omaggio originale e sentito a Franco Battiato, raccontato non attraverso la cronaca, ma attraverso i luoghi dell’anima, le stanze della sua casa, la quotidianità che si fa pensiero e visione. Ideato da Alessandro Nidi insieme a Francesca Tripaldi, lo spettacolo vede in scena la stessa Tripaldi e Simone Tangolo, cantanti e attori, con Alessandro Nidi alla direzione musicale, agli arrangiamenti e al pianoforte.

Franco Battiato e Alessandro Nidi

Un concerto che accompagna lo spettatore in un viaggio delicato e personale, costruito a partire dai pensieri dello stesso Battiato, dai ricordi, dalle immagini degli affetti e degli amici che hanno segnato la sua vita e la sua carriera. Le voci di Milva, Alice, Giuni Russo e Ombretta Colli emergono come presenze affettive, restituendo il ritratto di un artista amato e stimato, prima ancora che celebrato.
Nel passaggio simbolico da una stanza all’altra della casa di Milo, il racconto si apre anche a una parentesi musicale di particolare intensità: l’esperienza di Genesi, la prima opera di Battiato; è lo stesso Nidi a raccontare la nascita della sua amicizia con Franco, avvenuta proprio in occasione dell’allestimento della prima edizione di Genesi a Parma.

Alessandro Nidi e Franco Battiato
Alessandro Nidi

Gli arrangiamenti, raffinati e suggestivi, richiamano la ricerca musicale di Battiato, sostituendo le componenti elettroniche originali con sonorità più classiche, affidate ad archi e fiati. Le voci dei cantanti diventano anche voci narranti: tra un brano e l’altro, il racconto si snoda come un filo discreto che guida lo spettatore in una sequenza di luoghi sonori – dalla cucina alla libreria, dal gazebo della meditazione fino all’affaccio finale – in cui Franco si racconta attraverso la sua quotidianità e l’elevazione del suo pensiero. Non una celebrazione retorica, ma un incontro autentico: la musica racconta il percorso artistico, le parole restituiscono l’essenza dell’uomo-artista.

Il programma in dettaglio

  • L’era del cinghiale bianco 
  • Prospettiva Nevskij 
  • Alexander platz 
  • Lettera al governatore della Libia 
  • Stranizza d’amuri 
  • Povera patria (Patria oppressa, da Giuseppe Verdi) 

Da “Genesi”: 

  • Sen Paigamberler 
  • Kyrie eleison
  •  Cerco un giardino/Gloria
  • L’animale 
  • Bandiera cuccuruccù permanente (mash up)
  •  Re del mondo
  •  La stagione dell’amore 
  • Summer on a solitary beach 
  • La cura 
  • Nomadi

BIGLIETTI
Posto unico numerato: euro 20.
Riduzione per giovani nati dal 2007: euro 15,00.

ORARIO DI SEGRETERIA
Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Corso Massimo d’Azeglio n. 69, 10015 Ivrea (TO) – Tel. 0125.641081
La segreteria è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14,30 alle 18,30.
segreteria@orchestragiovanile.it

