La stagione 25/26 Morenica_NET riprende nel nuovo anno con una variazione al programma per l’appuntamento del 10 gennaio previsto al Movicentro ZAC! di Ivrea con lo spettacolo di Giorgia Goldini – indisponibile per motivi personali – sostituita da Francesco Giorda che sale in scena con Io. Ovvero come sopravvivere all’epoca del narcisismo – altra produzione del Teatro della Caduta e con la regia di Roberto Tarasco – sabato 10 alle ore 21 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano.

La comicità e l’ironia del poliedrico artista, noto anche per la partecipazione ad alcuni programmi televisivi e per progetti di formazione e divulgazione, parla dell’IO imperante nell’epoca contemporanea in un one-man-show dinamico – e sempre in dialogo aperto col pubblico – che promette divertimento e risate ma anche spunti di riflessione. Tutto parte dall’IO, più che mai al centro dell’attenzione: “IO penso, IO mi faccio uno spettacolo, ma giusto per me. IO sono lo spettatore per cui scrivo lo spettacolo di cui IO sono il protagonista. Una sintesi che riconduce il punto di vista dello spettatore e dell’artista ad uno spettacolo pienamente soddisfacente per entrambi: IO”.

Il viaggio diventa presto surreale, tra abile oratoria e luoghi comuni, momenti di improvvisazione e molti specchi che accompagnano l’attore nella performance a restituire frammenti di personaggi e racconti. Nascono così riflessioni sull’”anestesia totale” tra domande, paure e parallelismi, con percorsi sanitari che diventano viaggi mentali riversandosi nella quotidianità sociale e contemporanea. La tematica del narcisimo di cui viene fatto spettacolo in scena, viene trattata proponendo una soluzione di sopravvivenza, oscillando tra la fiducia e il dubbio, tra la coscienza e l’incoscienza, tra la sana autostima e il disturbo patologico.

L’appuntamento del 10 gennaio è stato spostato al Teatro Bertagnolio di Chiaverano per esigenze tecniche ed ha ingresso a pagamento con biglietto intero € 12, biglietto ridotto € 9 per tesserati Legambiente e abbonati, ulteriore riduzione a 5 € per i giovani under 18, studenti delle scuole superiori di Ivrea, studenti universitari e carnet “Edisu Cultura”, vendita diretta in sede di spettacolo a partire dalle 20.30 e prenotazioni consigliate ai numeri 338.7625380 – 347.9731968.

Aperte le prenotazioni per la cena-spettacolo in programma sabato 17 gennaio (alle ore 20) sempre al Teatro Bertagnolio di Chiaverano, serata nella quale lo storico Teatro delle Ariette racconterà i suoi “Trent’anni di grano” producendo e proponendo al pubblico il frutto del suo teatro “culinario”. Per la partecipazione alla serata biglietto unico a 20 €, con numero di partecipanti limitato e prenotazione obbligatoria.

Programma completo su morenica.org – Morenica_NET su facebook e su instagram