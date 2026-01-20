Spettacolo “Ekpyrosis” al Teatro Bertagnolio di Chiaverano

Domenica 25 gennaio alle ore 18 appuntamento di spettacolo al Teatro Bertagnolio di Chiaverano per la stagione Morenica_NET, l’ultimo prima della pausa che lascia pieno spazio al Carnevale, nella forte e storica tradizione che coinvolge attivamente tutto l’eporediese. La programmazione riprenderà il primo marzo 2026.

Nell’appuntamento domenicale e pomeridiano sale quindi in scena la Compagnia Foravia di Chivasso a presentare lo spettacolo Ekpyrosis, ovvero le pietre di mia madre con la drammaturgia di Marco Galati, la consulenza scientifica di Luca Albertone, la regia di Marco Galati e Luca Vonella, in scena Lucio Barbati, Stefano Cerva, Francesca Scapola, Fabiola Tamburelli e Flavia Tironi, e fuori scena Andrea Bernardini, Paolo Botto, Andre Di Fini, Federico Fantinati, Fabrizio Gasparella e Edoardo Nalin. Un’ospitalità prevista dalla direzione artistica per dare visibilità alla creatività locale con ingresso gratuito e prenotazioni sempre consigliate ai numeri di telefono (anche whatsapp) 338.7625380 – 347.9731968.

Ekpyrosis è un’antica parola greca che indica la rinascita dell’universo dopo la sua distruzione avvenuta attraverso il fuoco e in questo caso ripercorre la nascita dell'”era atomica”, a partire dalla famosa lettera che Einstein scrisse al presidente Roosvelt per metterlo in guardia sui possibili programmi nucleari tedeschi. L’attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 ad opera del Giappone, stimolò però un maggiore sforzo americano sullo sviluppo di ordigni atomici, agli albori della nascente fisica quantistica, culminando con le decine e decine di migliaia di morti di Hiroshima e Nagasaki che sancirono la fine della seconda guerra mondiale. Ma lo spettacolo della Compagnia Foravia affronta anche un lato più intimo e famigliare, riflettendo sulla scomparsa delle persone amate che continuano ad accompagnare il cammino dei vivi, nonostante i ricordi svaniscano nel tempo e abbiamo per questo bisogno di essere raccontati. La protagonista del racconto usa le pietre, solo pietre bianche e azzurre, per creare sentieri nel giardino della sua casa: un percorso per la memoria, per il ricordo.

L’Associazione Foravia è costituita da un gruppo di persone unite dalla passione comune per l’arte, il teatro, la musica e la poesia, uno spazio aperto ed accogliente guidato dal regista Marco Galati con sede al Teatrino Civico di Chivasso dove l’associazione organizza anche piccole rassegne e stagioni di teatro e musica.