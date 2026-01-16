cityfood
Aggredisce auto e agenti a Ivrea: arrestato un 26enne

Redazione Ivrea

La polizia blocca un giovane in stato di agitazione dopo un episodio di violenza in via Circonvallazione.

Momenti di tensione oggi pomeriggio nel centro di Ivrea, dove un 26enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver danneggiato alcune auto in sosta e aggredito gli agenti intervenuti per bloccarlo.

Secondo la ricostruzione ufficiale, la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea e Banchette è stata allertata da alcuni passanti per la presenza di un uomo in stato di forte agitazione in via Circonvallazione. All’arrivo degli agenti, l’uomo era salito sul cofano di un’auto e stava colpendo il parabrezza a calci, causando evidenti danni ai veicoli.

Alla vista della polizia, il 26enne ha reagito con insulti e comportamento aggressivo, opponendo resistenza e tentando di colpire i poliziotti. La violenza è proseguita anche durante il trasferimento sull’auto di servizio e negli uffici, dove il giovane ha continuato ad essere provocatorio.

Dagli accertamenti è emerso che il fermato, di nazionalità straniera, era già destinatario di un provvedimento di allontanamento prefettizio. Per questi motivi la Procura della Repubblica di Ivrea ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, con le contestazioni di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre all’accusa di ubriachezza molesta.

L’episodio riaccende il tema della sicurezza nelle aree urbane spesso segnalate per situazioni di disagio e comportamenti molesti, richiamando l’attenzione su interventi di controllo e prevenzione che restano una priorità per le autorità locali e le forze dell’ordine.

