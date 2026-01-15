Cantiere alla stazione di Strambino: stop ai treni da fine febbraio

Al via i lavori di riqualificazione, servizio sostitutivo con bus per alcuni mesi.

Durante questo periodo, il servizio ferroviario non sarà sospeso completamente: Trenitalia ha infatti previsto dei bus sostitutivi per garantire comunque i collegamenti tra le località interessate, con orari che dovrebbero restare invariati rispetto a quelli ferroviari. Tuttavia, è prevedibile che i tempi di percorrenza si allunghino un po’ a causa dei percorsi su strada. Questa sospensione temporanea del transito dei treni rientra in un progetto più ampio di ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti ferroviari della tratta, con lavori destinati non solo alla stazione di Strambino ma anche ad altri scali vicini.

La misura, sebbene necessario per adeguare le infrastrutture e migliorare l’esperienza futura degli utenti, comporterà inevitabilmente qualche disagio per i pendolari. Chi utilizza quotidianamente la ferrovia per motivi di lavoro o studio dovrà dunque organizzare i propri spostamenti facendo affidamento sui servizi bus e tenendo conto dei tempi maggiori rispetto al treno.