Castellamonte, ciclista tedesca grave dopo uno schianto contro una pila di cemento

Un tranquillo pomeriggio di sport si è trasformato in un dramma lungo strada Crosa, a Castellamonte, dove una ciclista di nazionalità tedesca è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo della bicicletta per cause ancora da chiarire, finendo contro una pila di cemento di una cancellata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

I soccorsi d’urgenza

Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, stabilizzando la ciclista sul posto. Successivamente la donna è stata trasportata in ambulanza fino all’area del pala San Bernardo, dove l’attendeva l’eliambulanza. Da lì, viste le condizioni critiche, è stata trasferita al Cto di Torino, centro specializzato nella gestione dei traumi complessi.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di stabilire se la caduta sia stata provocata da una distrazione, da un guasto tecnico al mezzo o da una fatalità legata alle condizioni della strada.

La comunità in apprensione

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità di Castellamonte e nel Canavese, territorio molto frequentato da ciclisti italiani e stranieri. In queste ore, cittadini e sportivi seguono con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni della donna, che resta ricoverata in prognosi riservata al Cto.