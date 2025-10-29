Confindustria Canavese guarda al futuro tra innovazione e sviluppo

Paolo Conta: «Serve un nuovo patto per il territorio». Cirio: «Gli imprenditori hanno la bussola della crescita».

Innovazione, sostenibilità e visione condivisa per affrontare le sfide del futuro: questi i temi al centro dell’incontro promosso da Confindustria Canavese, che ha riunito imprenditori, istituzioni e rappresentanti del mondo economico locale. Il presidente Paolo Conta ha delineato le priorità dell’associazione per i prossimi anni, sottolineando la necessità di un nuovo patto per il territorio, fondato su collaborazione, digitalizzazione e valorizzazione delle competenze.

«Il Canavese può tornare protagonista se saprà coniugare innovazione e tradizione industriale – ha dichiarato Conta -. Le nostre imprese hanno dimostrato resilienza e capacità di adattamento, ma serve un ecosistema che favorisca investimenti, formazione e sostenibilità».

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il sindaco di Ivrea, che ha tracciato un quadro dell’evoluzione della città e delle nuove opportunità legate alla rigenerazione urbana e tecnologica, mentre il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha ribadito il ruolo centrale degli imprenditori nello sviluppo regionale:

«Sono loro ad avere la bussola della strada da seguire. La Regione continuerà a sostenere chi crea lavoro, innovazione e valore per la comunità».

L’appuntamento ha rappresentato non solo un momento di confronto sulle politiche industriali e territoriali, ma anche un segnale di coesione per il futuro del Canavese, territorio chiamato a rinnovarsi puntando su ricerca, formazione e sostenibilità produttiva.