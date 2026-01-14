Droga nel Canavese, due arresti tra Quincinetto e Castellamonte

I carabinieri fermano un 30enne e un 51enne nell’ambito di controlli antidroga.

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia di Ivrea volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio canavesano. Negli ultimi giorni i militari hanno portato a termine due arresti per detenzione ai fini di spaccio, uno a Quincinetto e l’altro a Castellamonte, nel corso di operazioni distinte ma connesse alla medesima attività investigativa.

Il primo intervento è avvenuto durante il periodo natalizio proprio a Quincinetto: una pattuglia della stazione di Settimo Vittone ha fermato un uomo di circa 30 anni a bordo di una moto in via XXV Aprile. Dai controlli è emerso che il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo e che il conducente circolava con la patente revocata. A seguito di approfondimenti i carabinieri hanno trovato nella tasca del giubbotto diverse dosi di stupefacenti – tra cui eroina, crack e cocaina – pronte per essere cedute, oltre a un bilancino di precisione e circa 900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato e successivamente sottoposto a obbligo di dimora con permanenza notturna presso il proprio domicilio, su disposizione della Procura di Ivrea.

Il secondo episodio risale alla notte di Capodanno, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un appartamento di Castellamonte dopo una segnalazione al 112 che indicava un uomo in forte stato di agitazione. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti oltre 26 grammi di hashish e quasi 80 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 1.300 euro in contanti, anch’essi sequestrati perché ritenuti collegati allo spaccio. Per il 51enne coinvolto sono scattati gli arresti domiciliari su ordine della Procura.

I risultati di queste operazioni, condotte nell’ambito dell’intensificazione delle verifiche su strada e nelle abitazioni, sottolineano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati legati alla droga e alla tutela della sicurezza nelle comunità del Canavese.