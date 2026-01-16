Frana di Quincinetto, svolta dopo 14 anni

Conclusa la bonifica a valle, parte la messa in sicurezza del versante in quota. Il 21 gennaio sopralluogo dell’assessore regionale Bertschy sul fronte dei lavori.

Dopo quattordici anni di attese, studi e interventi progressivi, la frana di Quincinetto entra finalmente nella sua fase decisiva. Conclusi i lavori di bonifica e messa in sicurezza a valle, ora l’attenzione si sposta sul tratto più delicato: il versante in quota, da cui ebbe origine il dissesto che per anni ha rappresentato una minaccia per il paese e per le infrastrutture sottostanti.

Il nuovo step prevede interventi mirati in alta quota, con operazioni complesse pensate per ridurre definitivamente il rischio residuo. Un passaggio fondamentale per chiudere una delle vicende più lunghe e simboliche legate al dissesto idrogeologico del territorio.

A segnare ufficialmente l’avvio di questa fase sarà il sopralluogo in programma il 21 gennaio Luigi Bertschy, assessore regionale competente, che salirà sul sito del cantiere per verificare lo stato dei lavori e il cronoprogramma degli interventi. La frana di Quincinetto è diventata negli anni un caso emblematico: un problema ereditato dal passato che ha richiesto tempo, risorse e coordinamento tra enti diversi. L’avanzamento dei lavori in quota rappresenta oggi un segnale concreto di chiusura di una lunga emergenza e di restituzione di sicurezza al territorio.

Per la comunità locale è un passaggio atteso da tempo: non ancora la parola “fine”, ma un passo decisivo verso la normalità.