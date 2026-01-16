Furto in scuola: arrestato uomo con precedenti a Venaria Reale

Un uomo di 42 anni, già noto alle autorità e in passato sottoposto agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato dai Carabinieri di Venaria Reale (TO) in seguito a un nuovo episodio di effrazione e furto all’interno di un istituto scolastico.

L’arresto è avvenuto durante un’attività di controllo notturno presso la scuola secondaria di primo grado “Lessona”, situata in via Boccaccio.

I militari, insospettiti da rumori provenienti dall’edificio, hanno sorpreso l’uomo intento a perquisire un’aula.

L’accesso era stato ottenuto mediante la forzatura di una porta laterale, utilizzando un cacciavite, strumento rinvenuto in possesso dell’indagato.

All’interno dell’aula, i Carabinieri hanno scoperto una somma di circa trenta euro, composta principalmente da monete sottratte dai distributori automatici della scuola, e un considerevole numero di chiavi, presumibilmente relative ad altre aule dell’istituto, potenzialmente utilizzabili per ulteriori intrusioni.

Le indagini, che hanno assunto una rilevanza strategica per la ricostruzione di una più ampia serie di eventi delittuosi, hanno portato a un’ispezione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

Questa perquisizione ha permesso di recuperare apparecchiature informatiche, precedentemente identificate come oggetto di furti perpetrati il 13 gennaio in tre diversi istituti scolastici di Venaria.

Il ritrovamento di questo materiale corroborava il sospetto di una strategia criminale pianificata e reiterata, volta a colpire ripetutamente il sistema scolastico locale.

L’arresto si aggiunge a una precedente detenzione, risalente a circa un mese addietro, relativa a furti commessi presso le scuole “Lessona” e “8 marzo”.

L’uomo è ora in attesa di giudizio immediato, con la Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini volte a ricostruire l’intera cronologia dei furti e delle effrazioni avvenuti in diversi istituti scolastici di Venaria a partire dal mese di novembre precedente.

L’obiettivo primario delle indagini è quello di accertare la presenza di eventuali complici e di ricostruire la dinamica completa degli episodi criminosi, al fine di garantire la sicurezza degli istituti scolastici e la tutela del patrimonio educativo locale.

La gravità dei fatti sottolinea la necessità di intensificare i controlli e rafforzare le misure di prevenzione all’interno delle scuole.