I vescovi del Nord-Ovest riuniti a Ivrea

Prima sessione di lavoro del 2026 per le diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta.

Si è svolta a Ivrea la prima sessione di lavoro del 2026 dei vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta, un appuntamento di coordinamento e confronto che apre l’anno pastorale a livello interregionale. La riunione si è tenuta nella grande sala degli affreschi del Vescovado di Ivrea, uno degli spazi più rappresentativi della diocesi eporediese, che ha fatto da cornice a una giornata di dialogo e riflessione condivisa.

Al centro dell’incontro, come da prassi, i principali temi pastorali e organizzativi che accompagneranno il lavoro delle diocesi nei prossimi mesi, in un contesto che punta sempre più alla collaborazione tra territori confinanti e alla lettura comune delle sfide sociali ed ecclesiali. La scelta di Ivrea come sede della prima sessione dell’anno assume anche un valore simbolico: un momento di ripartenza che unisce dimensione spirituale e attenzione al territorio, rafforzando il legame tra le Chiese locali del Nord-Ovest.