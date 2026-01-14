Il fuoco di Olimpia illumina Ivrea

La staffetta della Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 attraversa la città tra entusiasmo e partecipazione.

Mattinata di festa e sport martedì 13 gennaio: la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato il centro di Ivrea tra l’entusiasmo di cittadini, studenti e appassionati, segnando una tappa simbolica della staffetta che sta toccando decine di comuni piemontesi prima dell’accensione del braciere allo Stadio San Siro.

Dalle prime ore del mattino la storica torcia, accesa ad Olimpia in Grecia lo scorso novembre e parte di un percorso nazionale che toccherà tutte le regioni italiane prima dell’inaugurazione del 6 febbraio, è entrata nel tessuto urbano eporediese tra via Jervis e corso Vercelli.

La staffetta ha visto la partecipazione di 19 tedofori e tedofore, che si sono alternati nel portare il simbolo olimpico lungo strade affollate di persone festanti e curiosi. Il passaggio, accompagnato da applausi e voci di incoraggiamento, ha trasformato temporaneamente il centro cittadino in un palcoscenico condiviso, dove sport e comunità si sono incontrati in un abbraccio collettivo.

Per molti residenti è stata un’occasione di festa: gruppi di studenti con bandiere, famiglie entusiaste e sportivi locali hanno salutato il corteo, mentre varie associazioni – tra cui Ivrea Soccorso – hanno accolto la carovana distribuendo bevande calde e supportando l’organizzazione lungo il percorso cittadino.

Il tragitto, che ha toccato punti nevralgici della città come piazza Ferruccio Nazionale e corso Massimo d’Azeglio, prelude alla continuazione del viaggio della fiamma verso Biella, il Santuario di Oropa, Vercelli e infine Novara, dove la staffetta proseguirà nel pomeriggio.

La presenza della Fiamma Olimpica ha richiamato anche ex atleti e personalità legate al mondo dello sport, richiamando l’attenzione sulla valenza simbolica dell’evento: più di un semplice passaggio di torcia, ma un’occasione per condividere valori di unità, competizione e spirito olimpico in un contesto locale orgoglioso della propria identità.