Incidente all’alba sulla circonvallazione di Cuorgnè

Scontro tra due auto lungo la 460, due feriti trasportati in ospedale. Traffico bloccato per oltre due ore nei pressi dello svincolo di Bandone.

Violento incidente stradale alle prime luci dell’alba sulla circonvallazione di Cuorgnè, lungo la SP 460, in prossimità dello svincolo per la località Bandone. Due le auto coinvolte nello scontro fronto-laterale, con conseguenze serie ma non fatali per i conducenti. Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna, entrambi alla guida dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei feriti all’ospedale di Ivrea. Le loro condizioni non destano preoccupazione: nessuno dei due è in pericolo di vita.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. La SP 460 è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore, con inevitabili disagi alla circolazione, prima del completo ripristino della viabilità.