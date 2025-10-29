Ivrea, ladri in azione nella notte: colpita un’edicola in piazza Freguglia

Forzata la porta d’ingresso e rubato il fondo cassa, bottino da circa 200 euro. Indagini in corso da parte della polizia.

Nuovo episodio di microcriminalità nel cuore della città. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre 2025, ignoti hanno preso di mira l’edicola di piazza Freguglia, a pochi passi dal centro storico. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso del chiosco, riuscendo a introdursi all’interno e a impossessarsi del fondo cassa, pari a circa 200 euro in contanti. L’azione sarebbe durata pochi minuti.

A scoprire l’accaduto è stato il titolare, che al momento dell’apertura ha trovato la serratura danneggiata e la cassa vuota. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ivrea, che hanno avviato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza e nelle vie limitrofe.

Il colpo si aggiunge a una serie di furti di piccola entità che nelle ultime settimane hanno interessato la zona del centro e del Movicentro, dove diversi esercizi commerciali hanno segnalato tentativi di effrazione e danni ai serramenti. L’episodio riaccende il tema della sicurezza urbana, più volte sollevato dai commercianti eporediesi, che chiedono un potenziamento della videosorveglianza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne.

“Siamo stanchi di svegliarci con notizie di furti e vandalismi – commenta un negoziante della zona -. Servono più controlli e una risposta concreta”.

Le indagini proseguono per risalire ai responsabili. Al momento gli investigatori non escludono che l’episodio possa essere collegato ad altri furti analoghi avvenuti nelle scorse settimane.