Ivrea, Protocollo Arance Frigie: Legalità e Tradizione nel Carnevale

A Torino, la Prefettura e l’amministrazione comunale di Ivrea hanno siglato un accordo strategico, il “Protocollo Arance Frigie”, volto a riqualificare profondamente il tessuto socio-economico che alimenta il celebre Carnevale eporediese.

L’iniziativa, firmata dal Prefetto Donato Cafagna e dal Sindaco Matteo Chiantore, trascende la mera garanzia della qualità delle arance utilizzate durante le sfilate, configurandosi come un’azione concreta di contrasto al lavoro sommerso e alle infiltrazioni criminali nel settore agricolo.

Il protocollo rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle pratiche tradizionali, introducendo meccanismi di controllo stringenti e una responsabilizzazione condivisa tra gli attori coinvolti.

Le associazioni arancerie, custodi di una tradizione secolare, si assumono un ruolo attivo, impegnandosi a esigere dai fornitori di arance un pacchetto di documentazione dettagliato e verificabile.

Questo include non solo la certificazione antimafia, la documentazione attestante l’idoneità all’esercizio del lavoro (DUIR), i bilanci aziendali degli ultimi tre esercizi e la visura camerale, ma anche l’impegno alla trasparenza e alla tracciabilità della filiera produttiva.

La Prefettura, a sua volta, garantisce la verifica indipendente di tali documenti, assicurando la correttezza e la conformità alle normative vigenti.

L’adozione di un sistema di “zero tolleranza” prevede l’immediata sospensione dei rapporti commerciali con i fornitori che dovessero risultare non conformi, incentivando l’adozione di pratiche commerciali etiche e legali.

L’iniziativa non si limita all’aspetto formale, ma mira a promuovere un cambiamento culturale profondo.

La collaborazione con Libera Piemonte, un’associazione che opera per la lotta alla mafia e alla promozione della legalità, e con la Fondazione Benvenuti in Italia, impegnata nell’assistenza e nell’integrazione dei migranti, testimonia l’ambizione di affrontare le cause strutturali che favoriscono l’illegalità nel settore agricolo, spesso legata allo sfruttamento della manodopera vulnerabile.

Il “Protocollo Arance Frigie” si configura quindi come un esempio virtuoso di sinergia istituzionale, un’azione che coniuga la tutela della tradizione eporediese con la promozione della legalità, della responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile, in linea con i principi di trasparenza e inclusione che devono ispirare l’azione delle istituzioni pubbliche.

L’accordo non è solo un impegno formale, ma un vero e proprio atto di responsabilità civile, un investimento nel futuro del Carnevale di Ivrea e dell’intera comunità piemontese.