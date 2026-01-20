Ivrea, riapre “la partita” per la sala scommesse in corso Vercelli

Il Tar sospende il diniego del Comune: procedimento da rifare, udienza fissata a settembre.

Il Ivrea torna al centro delle cronache amministrative con una decisione significativa del TAR Piemonte sulla sala scommesse di corso Vercelli: il tribunale ha concesso una sospensiva cautelare all’esercizio dopo che il Comune aveva negato l’autorizzazione per l’attività. Il provvedimento del Tar ordina all’Amministrazione comunale di riaprire il procedimento autorizzativo, esaminando nuovamente la richiesta di licenza per la sala scommesse, compresa quella per le VLT (video lottery terminal), e di concluderlo con un atto motivato dopo aver valutato la documentazione tecnica e le osservazioni delle parti in causa.

La decisione fa seguito al ricorso presentato dalla società interessata, che aveva visto respingere la domanda di autorizzazione alla nuova apertura o al consolidamento dell’esercizio. Con la sospensiva, però, l’attività potrà riprendere la “partita” amministrativa, ovvero il percorso verso l’eventuale titolo legale per operare, almeno fino alla decisione di merito.

L’udienza di discussione del ricorso è stata fissata dal Tar per il 23 settembre prossimo, quando verranno approfonditi gli aspetti legali e urbanistici alla base del contendere tra la proprietà dell’esercizio e l’ente locale. La vicenda mette in luce le difficoltà connesse alla disciplina delle sale da gioco e scommesse nei centri storici e urbani, tra tutele della legalità, esigenze di pubblico interesse e diritti d’impresa, aprendo un confronto di più ampio respiro tra istituzioni, cittadini e operatori economici.