Konecta ad Asti: Deputati M5S e protesta dei lavoratori

La visita di due deputati del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino e Antonio Iaria, presso la sede di Konecta ad Asti, ha ulteriormente inasprito una situazione già tesa, generando un’ondata di scontento tra i lavoratori e sollecitando un intervento urgente a livello parlamentare.

La vicenda Konecta, esplosa il 5 dicembre, è al centro di un acceso conflitto che rischia di compromettere il tessuto socio-economico del Piemonte.

L’annuncio di un piano di riorganizzazione aziendale, che prevede l’accentramento delle sedi di Asti (400 dipendenti) e Ivrea (700 addetti) in un unico polo a Torino, in strada del Drosso, entro giugno, ha immediatamente scatenato forti preoccupazioni.

Questa decisione, apparentemente volta a ottimizzare le risorse, si traduce per molti lavoratori, in particolare quelli part-time, in una prospettiva di trasferte gravose, con ripercussioni significative sulla loro qualità della vita e sulla sostenibilità economica del loro impiego.

I timori di un’operazione di ristrutturazione mascherata da riorganizzazione si sono concretizzati con l’ammissione, in un incontro del 23 dicembre presso la sede di Confindustria Ivrea, di un piano di riduzione del personale, con la previsione di 150 esuberi distribuiti sul territorio piemontese.

Questa amara constatazione ha alimentato la percezione di un’azienda disposta a sacrificare il capitale umano in nome di una logica di profitto a breve termine, ignorando l’impatto sociale e le conseguenze economiche per le comunità locali.

L’ira dei lavoratori, supportata dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni territoriali, si tradurrà domani in uno sciopero e in una manifestazione sotto la sede della Regione Piemonte.

La protesta, che si preannuncia di ampia portata, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare un intervento deciso da parte delle autorità regionali.

In risposta alla crescente pressione, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha programmato un incontro con i rappresentanti dei lavoratori, dei sindacati e delle istituzioni locali.

Questo confronto diretto rappresenta un’opportunità cruciale per comprendere le reali motivazioni alla base della decisione aziendale, valutare le possibili alternative e trovare soluzioni che tutelino i diritti dei lavoratori e preservino il patrimonio industriale del Piemonte.

La sfida è quella di conciliare le esigenze di competitività aziendale con la responsabilità sociale, garantendo un futuro sostenibile per le comunità coinvolte e per l’economia regionale.

L’auspicio è che questo dialogo possa portare a una revisione del piano aziendale, evitando ulteriori conseguenze negative per i lavoratori e il territorio.