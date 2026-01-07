Konecta: La Battaglia per il Futuro del Lavoro ad Asti e Ivrea

La questione Konecta si configura come un conflitto territoriale di ampia portata, un vero e proprio banco di prova per il futuro del lavoro e per la tenuta dei legami tra aziende e comunità locali.

L’annuncio aziendale, che prevede la centralizzazione delle attività a Torino, con il conseguente trasferimento di 400 lavoratori astigiani e 700 ivreani, e la programmazione di 150 esuberi, ha scatenato un’ondata di preoccupazione e mobilitazione che coinvolge l’intera provincia di Asti.

Al di là della mera gestione di un contenzioso di natura contrattuale, la vicenda solleva interrogativi cruciali: il diritto alla stabilità occupazionale in aree periferiche, il ruolo delle istituzioni locali nella tutela del tessuto produttivo, la sostenibilità sociale di scelte aziendali improntate alla massimizzazione del profitto a costo di disagi diffusi.

Le posizioni sindacali, espresse con fermezza dai rappresentanti Revel, Di Bella e Lanzaro, si pongono come argine a questa deriva, rivendicando inequivocabilmente la non trasferibilità delle postazioni di lavoro e l’assoluta irrinunciabilità all’evitare licenziamenti.

La decisione di organizzare un presidio davanti alla sede della Regione, in concomitanza con lo sciopero regionale del 13 gennaio, testimonia la determinazione a portare la questione all’attenzione del più alto livello istituzionale.

La fragilità dei lavoratori coinvolti agisce da moltiplicatore di ansia e preoccupazione.

Si tratta spesso di soggetti in posizioni precarie – somministrati, lavoratori part-time – e con una forte presenza femminile (80% della forza lavoro), un dato che amplifica le implicazioni sociali della vicenda.

Particolarmente rilevante è la situazione dei 102 dipendenti, debilitati da problemi di salute dovuti all’attività svolta, che si vedono negato il diritto di continuare a lavorare in condizioni dignitose.

Il loro caso esemplifica una più ampia problematica: il costo umano e sociale di modelli lavorativi intensivi e spesso insostenibili.

L’adesione del Consiglio comunale e provinciale, con l’impegno del presidente Rasero, sottolinea l’importanza strategica che il sito Konecta riveste per l’economia locale.

L’iniziativa di organizzare mezzi di trasporto per consentire ai lavoratori astigiani di raggiungere Torino per la manifestazione del 13 gennaio dimostra una volontà di sostegno concreto e di condivisione della lotta.

La vicenda Konecta non è dunque solo una vertenza sindacale, ma un campanello d’allarme che sollecita una riflessione più ampia sul futuro del lavoro, sulla necessità di politiche attive per la riqualificazione professionale e sulla responsabilità sociale delle imprese, chiamate a operare non solo in ottica di profitto, ma anche tenendo conto dell’impatto delle loro scelte sulle comunità in cui operano.

La battaglia per Asti e Ivrea è una battaglia per il futuro di tante altre aree territoriali a rischio di spopolamento e marginalizzazione.