Konecta, Piemonte al lavoro: salvaguardia occupazione e territorio

La tenuta dell’occupazione, la salvaguardia del tessuto produttivo locale e la continuità delle attività economiche rappresentano priorità imprescindibili per la Regione Piemonte, come ribadito nel tavolo di confronto Konecta, un’occasione cruciale per definire strategie condivise e soluzioni concrete.

Il vertice, presieduto dall’Assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano e partecipato in videoconferenza dal Presidente Alberto Cirio, dagli Assessori Marco Gabusi e Maurizio Marrone e coordinato dalla Vice Presidente e Assessora al Lavoro Elena Chiorino, ha visto la presenza di sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali e rappresentanti sindacali.

La decisione di Konecta, multinazionale spagnola specializzata nel customer care, di cessare l’attività nelle sedi di Asti e Ivrea, trasferendo oltre mille risorse umane (400 da Asti e 700 da Ivrea) a Torino, ha innescato un’immediata risposta istituzionale volta a scongiurare una perdita di posti di lavoro di tale portata.

L’approccio regionale non si limita a una mera interlocuzione formale, ma mira a instaurare un dialogo costruttivo e proficuo con le sedi italiane e con la direzione generale spagnola, incentivando l’esplorazione di alternative concrete alla chiusura.

Il Presidente Cirio ha sottolineato l’impegno della Regione a fianco dei lavoratori e degli amministratori locali, auspicando una difesa attiva del patrimonio strategico rappresentato dalle infrastrutture di telecomunicazioni.

La Vice Presidente Chiorino ha confermato l’assenza di compromessi, ribadendo la volontà di lavorare intensamente, in sinergia con sindacati e amministrazioni locali, per garantire che nessuno venga lasciato solo in questo momento delicato.

La salvaguardia dell’occupazione è intrinsecamente legata alla tutela del territorio.

La Regione intende mobilitare ogni strumento a disposizione, bilanciando la disponibilità al confronto con la necessità di una posizione ferma e determinata.

L’Assessore Tronzano ha annunciato la disponibilità a costituire un tavolo dedicato alle telecomunicazioni, in risposta alle richieste sindacali, e a interloquire direttamente con la sede centrale spagnola.

L’Assessore Gabusi ha evidenziato l’impegno regionale a contrastare l’impoverimento economico di città come Asti e Ivrea, mentre l’Assessore Marrone ha annunciato la destinazione di 3,7 milioni di euro, provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per promuovere la digitalizzazione dei servizi delle Autorità di Bacino e supportare l’implementazione di sistemi informatici avanzati per l’assistenza sociale nei comuni piemontesi.

L’iniziativa mira a rafforzare la resilienza delle comunità locali e a promuovere lo sviluppo di competenze digitali all’interno della popolazione.

L’obiettivo finale è quello di costruire un futuro più sostenibile e prospero per il Piemonte, basato sulla valorizzazione del capitale umano e sull’innovazione tecnologica.