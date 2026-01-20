La grande distribuzione cambia volto a Burolo

Il Carrefour diventa “La Porta di Ivrea”, nel 2027 il passaggio all’insegna Gs. L’arrivo dei Mastrolia anticipa la nuova strategia: restyling graduale entro il 2028.

Il supermercato Carrefour di Burolo cambia identità e si riposiziona sul territorio. Da oggi il punto vendita si presenta come “La Porta di Ivrea”, un nome che racconta una precisa scelta strategica: rafforzare il legame con l’area eporediese e valorizzare una posizione considerata di ingresso naturale alla città.

Il cambiamento arriva dopo l’ingresso della famiglia Mastrolia, che ha già avviato una revisione dell’impostazione commerciale e dell’immagine del punto vendita. Non si tratta solo di un’operazione di facciata, ma del primo passo di un percorso più ampio che porterà, nei prossimi anni, a un cambio definitivo di insegna.

Il passaggio a GS è infatti previsto entro il 2027, in anticipo rispetto alla scadenza generale fissata al 2028 per la progressiva dismissione del marchio Carrefour in alcune realtà italiane. «A noi tocca nel 2027», spiegano dalla proprietà, confermando che il calendario è già definito.

Nel frattempo, il nome “La Porta di Ivrea” fungerà da marchio ponte, accompagnando una fase di transizione che punta a rendere il punto vendita più riconoscibile, competitivo e coerente con il bacino di utenza di Ivrea e del Canavese.

Un segnale chiaro di come la grande distribuzione organizzata stia ripensando spazi, identità e strategie locali, adattandosi a un mercato sempre più attento al territorio e alla prossimità.